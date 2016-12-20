Суд в Анкарі засудив до пожиттєвого ув'язнення обвинувачених у вбивстві посла Росії

Суд в Анкарі в вівторок, 9 березня, засудив п'ятьох обвинувачених у причетності до вбивства російського посла в Туреччиниі Андрія Карлова до пожиттєвого ув'язнення. Суд вважає доведеним, що Саліх Йилмаз віддав наказ убити російського дипломата виконавцю злочину Мерту Алтинташу (був застрелений поліцією), а Шахін Сегут був "куратором убивці".

Крім того, ще вісім причетних до вбивства засудили до ув'язнення терміном від п'яти до 15 років. Шістьох осіб суд виправдав. В окреме провадження виділено справи ще дев'ятьох осіб, які переховуються, зокрема ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. У Росії привітали вирок турецького суду.

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Нагадаємо, що посол РФ у Туреччини Андрій Карлов був убитий 19 грудня 2016 року на відкритті фотовиставки. Убивця - 22-річний поліцейський Мевлют Алтинташ - був відразу застрелений поліцейскими. Перед тим він вигукнув кілька фраз про відповідальність Росії за вбивство сирійців в Алеппо.

На початку 2019 року в Анкарі почавася процес у справі про вбиство посла. Серед 28 обвинувачених був і проповідник Фетхуллах Гюлен, якого турецька влада вважає організатором невдалого перевороту в липні 2016 року. Суд вважає вбивство Карлова провокаційним актом, який мав на меті загострення відносин між Анкарою та Москвою, які на той час вже були в глибокій кризі через збиття турецьким винищувачем у листопаді 2015 року російського бойового літака в районі сирійсько-турецького кордону.