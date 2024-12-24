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СуспільствоЄвропа

Суд в Амстердамі засудив нападників на ізраїльських фанатів

Кирило Шестаков
24 грудня 2024 р.

П'ятьох чоловіків визнано винними в участі в атаці на ізраїльських уболівальників в Амстердамі. Найсуворіший вирок - шість місяців в'язниці. Розслідування щодо ще 45 осіб триває.

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Напад на ізраїльських уболівальників, Амстердам, 7 листопада 2024 року
На початку листопада у Амстердамі постраждали від 10 до 30 ізраїльських уболівальниківФото: Jeroen Jumelet/picture alliance/dpa/ANP

Суд в Амстердамі у вівторок, 24 грудня, визнав винними п'ятьох чоловіків за участь у масових побиттях уболівальників ізраїльського футбольного клубу "Маккабі" та підбурювання до насильства в онлайн-чатах. Найсуворішим покаранням стало тюремне ув'язнення на шість місяців, яке призначили чоловікові на ім'я Сефа О., обвинуваченому у публічному насильстві проти кількох людей. За словами прокурорів, О. зіграв "ключову роль" у побоях.

На суді був представлений відеозапис, на якому обвинувачений бив ногами людину, яка лежала на землі, гнався за іншими вболівальниками і завдав їм ударів по тілу та голові, зазначає AFP. Водночас прокурор наголосив, що в діях О. не було ознак "терористичних намірів", а насильство було спричинене "ситуацією в Секторі Гази, а не антисемітизмом".

24-річного фігуранта Умуткана А. засудили до одного місяця в'язниці за напад на фанатів ізраїльського клубу "Маккабі". 22-річному підсудному Абушабабу М. висунуто звинувачення у замаху на вбивство, але винесення вироку відкладено на час проходження психіатричної експертизи, пише AFP. За словами адвоката, обвинувачений народився у Секторі Гази та виріс у зоні бойових дій.

Поліція Амстердама заявила, що розслідування ведуться щодо щонайменше 45 осіб, включаючи ізраїльських футбольних фанатів.

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Напади на вболівальників "Маккабі" в Амстердамі

Увечері 7 листопада люди в масках напали на ізраїльських уболівальників після футбольного матчу між ізраїльським клубом "Маккабі" з Тель-Авіва та нідерландським "Аяксом". Деякі з нападників були з палестинськими прапорами та вигукували пропалестинські гасла. Нападники також намагалися увірватися до готелів, де зупинилися ізраїльтяни.

За різними даними, постраждали від десяти до тридцяти ізраїльських уболівальників у різних районах міста. Поліція заявила про госпіталізацію п'яти осіб. У постраждалих були травми від побоїв, а також ножові поранення. Загалом було затримано 62 людей.

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