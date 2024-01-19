Суд узяв під варту директора Concorde Capital Мазепу

Ігор Мазепа, якого підозрюють в нелегальному заволодінні землею на території дамби Київського водосховища для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park, може внести 349 мільйонів гривень застави.

Печерський районний суд Києва обрав у п'ятницю, 19 січня, запобіжний захід засновникові інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, якого підозрюють в "створенні, керівництві, участі в злочинній організації", "незаконній приватизації державного майна" та "відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом".

Як повідомляє "Суспільне ", бізнесмена взяли під варту до 27 лютого з альтернативою внесення 349 мільйонів гривень застави. Прокурори просили 700 мільйонів гривень застави.

Сам Мазепа каже, що слідство інкримінує йому незаконну купівлю на території дамби Київського водосховища "буквально до двох гектарів землі на сім мільйонів гривень". За його словами, провадження зареєстрували ще в 2014 році, але в останні півтора місяця його "почали активно педалювати".

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Як повідомлялося, справа проти Мазепи пов'язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. Воно побудоване в 2013 році. На його території загальною площею 40 гектарів розташований яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Мазепу затримали на кордоні 18 січня. Його адвокати стверджують, що він не тікав з країни, а прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі. Затримання вони пов'язують з позицією бізнесмена щодо "тиску силовиків на бізнес".

Concorde Capital займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів. Компанія володіє 21,5 відсотка в мережі приватних медичних клінік "Добробут", стартапом з продажу сільськогосподарських земель KupiPay, заводом з виробництва будівельних матеріалів "Гайдельбергцемент Україна", компанією з видобутку бурштину "Центр "Сонячне ремесло", часткою в косметично-парфумерному ритейлері MakeUp, і має ліцензію на видобуток газу в Львівській області. У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest на Київщині та девелопером котеджного містечка Goodlife Рark.

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