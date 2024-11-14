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Суд у Грузії відхилив позови опозиції щодо підсумків виборів

Євгенія Наконечна
14 листопада 2024 р.

Тбіліський міський суд відхилив 11 позовів, якими опозиція вимагала визнати недійсними протоколи окружних виборчих комісій. Позивачі заявляли про порушення таємниці голосування.

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Протести в Тбілісі після оголошення результатів парламентських виборів, 4 листопада 2024 року
Протести в Тбілісі після оголошення результатів парламентських виборівФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Тбіліський міський суд не задовольнив жоден з 11 позовів грузинських опозиційних партій та громадських організацій, які вимагали визнати недійсними протоколи окружних виборчих комісій. Про це повідомила грузинська служба "Радіо Свободи" у середу, 13 листопада. Серед позивачів були коаліції "Єдність - Національний рух" та "Сильна Грузія", а також "Асоціація молодих юристів Грузії".

Позивачі заявляють, що на парламентських виборах була порушена таємниця голосування через недостатню непрозорість бюлетенів, що дозволяло стороннім побачити вибір громадян. Також опозиційні партії заявили про інші порушення: підкуп виборців, залякування, втручання в діяльність спостерігачів.

Суддя Івері Абашидзе відхилив усі позови, визнавши їх безпідставними. Попри те, що всі позови подавались окремо, їх об'єднали в одну справу, відповідачем в якій виступала Центральна виборча комісія (ЦВК) країни.

Представниця "Єдності" Тамар Кордзая заявила, що суддя "навіть не розглянув докази, адже "питання вже було вирішене", повідомляє видання News Georgia. Опозиція має останній шанс оскаржити результати вже після оприлюднення підсумкового протоколу ЦВК, який має бути опублікований до 21 листопада.

Раніше суд скасував результати на 30 виборчих дільницях через порушення таємниці голосування

Раніше суд у Грузії скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях через порушення таємниці голосування, повідомляла грузинська служба "Радіо Свободи". У результаті експерименту на трьох випадкових дільницях у Тетріцкаройському і Цалкському районах на півдні Грузії з'ясувалося, що позначку маркером за партію видно зі зворотного боку бюлетеня, а отже під час введення даних в апарат для підрахунку голосів люди, які стоять поруч, могли зрозуміти, за кого проголосував виборець.

Західний соціологічний інститут Edison Research дійшов висновку про маніпуляції результатами виборів у Грузії. Соціологи вказали, що розрив у 13 відсоткових пунктів між екзит-полами та офіційними результатами вказує на підтасовування. За підрахунками Edison Research, керівна проросійська партія "Грузинська мрія" мала отримати 40,9 відсотка голосів, а опозиційні партії - 51,9 відсотка.

Офіційно на виборах перемогла "Грузинська мрія", яка отримала більшість мандатів у парламенті - 53,9 відсотка голосів. Прохідний бар'єр у п'ять відсотків подолали чотири опозиційні партії. Всі вони відмовились визнавати результати виборів і входити до парламенту. Опозиція проводить масові акції протесту.

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