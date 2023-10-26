Суд у Швеції виправдав підозрюваного в шпигунстві на Росію

У Стокгольмі завершився судовий процес щодо громадянина Швеції російського походження Сергія Скворцова. У четвер, 26 жовтня, його визнали невинним у "масштабній незаконній розвідувальній діяльності" та передачі російським військовим західних технологій.

Скворцова з дружиною затримали в передмісті Стокгольма у листопаді 2022 року. За результатами розслідування, її відпустили без пред'явлення обвинувачень, а його утримували під вартою. На першому судовому засіданні прокурор назвав Скворцова "агентом із закупівель" та просив ув'язнити його на п'ять років.

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Шведська прокуратура заявляла, що Скворцов, який живе у Швеції протягом 25 років, а в 2012 році отримав шведське громадянство, з липня 2014 року "таємно і з використанням шахрайських засобів здійснював діяльність в інтересах Росії з метою отримання інформації, розкриття якої іноземній державі могло створити загрозу для безпеки Швеції".

Прокурори стверджували, що Скворцов користувався своїм бізнесом у сфері імпорту-експорту, щоб незаконно добувати інформацію та технології, які він передавав російській розвідці, та збирав дані про те, як добувати "різні предмети" для РФ і її збройних сил, які не могли бути отримані на відкритому ринку через санкції.

З міркувань національної безпеки частина процесу проходила за зачиненими дверима. Серед свідків були агент Федерального бюро розслідувань США та представники шведських спецслужб. Одним із доказів були електронні листи міністерства оборони РФ на адресу Скворцова, зазначає агентство AFP.

Суду прокурори не змогли довести, що дії Скворцова були не бізнесом, хоч і з порушенням експортних правил і санкцій, а шпигунством, пише Reuters.

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