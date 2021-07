Суд у США залишив батька Брітні Спірс опікуном співачки

Суд у Лос-Анджелесі в середу, 30 червня, відмовився задовольнити позов співачки Брітні Спірс, яка вимагала позбавити її батька Джеймі Спірса опікунства над нею. Батько Спірс з 2008 року контролює майно та концертну діяльність співачки.

Рішення суду стосується поданої в листопаді 2020 року заяви адвоката Спірс, який просив призначити компанію Bessemer Trust її єдиним опікуном та позбавити цієї ролі батька співачка. Суддя Бренда Пенні погодилася на те, щоб ця компанія стала співопікуном Брітні Спірс, але не забрала право опікунства в Джеймі Спірса.

При цьому суд не взяв до уваги оприлюднену тиждень тому заяву співачки. "Я просто хочу повернути собі своє життя. Минуло 13 років, і цього цілком достатньо", - сказала Спірс у 20-хвилинному зверненні за допомогою відеозв'язку. "Я травмована, я не можу спати. І я перебуваю у депресії - я щодня плачу", - з такими словами звернулася співачка 23 червня до суду.

Читайте також: "Хочу повернути своє життя": на що Брітні Спірс поскаржилася у суді

Згідно із законодавством Каліфорнії, опікунство є адекватним правовим механізмом для особи, яка "не може належно забезпечити свої потреби у фізичному здоров'ї, їжі, одязі чи житлі" або для особи, яка "значною мірою не в змозі розпоряджатися власними фінансовими ресурсами чи протистояти шахрайству або надмірному впливу". Джеймі Спірс має не тільки право вести переговори про бізнес дочки або продати її майно, але і не допускати до неї відвідувачів.

За роки роботи під опікунством поп-зірка випустила кілька альбомів, виступала в таких телевізійних шоу, як The X Factor, і виступила загалом у майже 250 шоу в межах серії концертів Britney: Piece of Me у Лас-Вегасі у період між 2013 і 2017 роками. За інформацією Billboard.com, було реалізовано квитків на майже на 138 мільйонів доларів США (116 мільйонів євро).