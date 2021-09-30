Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею

Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса Бренда Пенні у середу, 29 вересня, погодилася з клопотанням адвоката співачки Брітні Спірс та відсторонила її батька Джеймса Спірса від опікунства над нею. Крім того, її можуть вже повністю звільнити від контролю і опікунства вже за кілька тижнів, повідомляє агенція AP.
"Нинішня ситуація неприйнятна (...) Вона відображає токсичне середовище, яке вимагає відсторонення Джеймса Спірса", - сказала суддя після того, як вислухала аргументи обох сторін. Суддя ухвалила це рішення через кілька місяців після того, як Брітні Спірс виступила з проханням про відсторонення її батька під час драматичних судових засіданнях, на яких вона заявила наступне: "Я хочу повернути своє життя''.
Прихильники Брітні Спірс зібралися біля суду і вимагали скасування опікунства над нею
За умови відсутності заперечень, суддя Пенні зможе припинити дію опікунства на слуханні 12 листопада. Таким чином 39-річна співачка Брітні Спірс отримає доступ до своїх мільйонних статків, зможе одружитися із нареченим, приймати рішення щодо народження дітей і роботи, самостійно контролювати своє здоров'я і спілкуватися з людьми без обмежень.
Дотепер її батько ухвалював усі ці рішення і, за словами співачки, забороняв їй нарождувати дітей, примушував їздити у тури попри її бажання, а також контролював прийом її ліків та зустрічі із її обома синами та всіма відвідувачами.
Люди біля суду вимагали "звільнити Брітні"
Згідно із законодавством Каліфорнії, опікунство є адекватним правовим механізмом для особи, яка "не може належно забезпечити свої потреби у фізичному здоров'ї, їжі, одязі чи житлі" або для особи, яка "значною мірою не в змозі розпоряджатися власними фінансовими ресурсами чи протистояти шахрайству або надмірному впливу".
При цьому за роки роботи під опікунством поп-зірка випустила кілька альбомів, брала участь у таких телевізійних шоу, як The X Factor, і виступила загалом у майже 250 шоу в межах серії концертів Britney: Piece of Me у Лас-Вегасі у період між 2013 і 2017 роками. За інформацією Billboard.com, тоді було продано квитків на концерти на майже на 138 мільйонів доларів США.
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