 Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2021

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Новини

Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею

Опікунство батька над співачкою Брітні Спірс тривало 13 років попри те, що на початку воно заявлялося, як тимчасове. Весь цей час Джеймс Спірс повністю контролював фінанси, фізичний стан співачки і доступ людей до неї.

Поп-співачка Брітні Спірз

Поп-співачка Брітні Спірз (архівне фото)

Суддя Вищого суду Лос-Анджелеса Бренда Пенні у середу, 29 вересня, погодилася з клопотанням адвоката співачки Брітні Спірс та відсторонила її батька Джеймса Спірса від опікунства над нею. Крім того, її можуть вже повністю звільнити від контролю і опікунства вже за кілька тижнів, повідомляє агенція AP.

"Нинішня ситуація неприйнятна (...) Вона відображає токсичне середовище, яке вимагає відсторонення Джеймса Спірса", - сказала суддя після того, як вислухала аргументи обох сторін. Суддя ухвалила це рішення через кілька місяців після того, як Брітні Спірс виступила з проханням про відсторонення її батька під час драматичних судових засіданнях, на яких вона заявила наступне: "Я хочу повернути своє життя''.

Прихильники Брітні Спірс зібралися біля суду і вимагали скасування опікунства над нею

Прихильники Брітні Спірс зібралися біля суду і вимагали скасування опікунства над нею

За умови відсутності заперечень, суддя Пенні зможе припинити дію опікунства на слуханні 12 листопада. Таким чином 39-річна співачка Брітні Спірс отримає доступ до своїх мільйонних статків, зможе одружитися із нареченим, приймати рішення щодо народження дітей і роботи, самостійно контролювати своє здоров'я і спілкуватися з людьми без обмежень.

Дотепер її батько ухвалював усі ці рішення і, за словами співачки, забороняв їй нарождувати дітей, примушував їздити у тури попри її бажання, а також контролював прийом її ліків та зустрічі із її обома синами та всіма відвідувачами.

Люди біля суду вимагали звільнити Брітні

Люди біля суду вимагали "звільнити Брітні"

Згідно із законодавством Каліфорнії, опікунство є адекватним правовим механізмом для особи, яка "не може належно забезпечити свої потреби у фізичному здоров'ї, їжі, одязі чи житлі" або для особи, яка "значною мірою не в змозі розпоряджатися власними фінансовими ресурсами чи протистояти шахрайству або надмірному впливу".

При цьому за роки роботи під опікунством поп-зірка випустила кілька альбомів, брала участь у таких телевізійних шоу, як The X Factor, і виступила загалом у майже 250 шоу в межах серії концертів Britney: Piece of Me у Лас-Вегасі у період між 2013 і 2017 роками. За інформацією Billboard.com, тоді було продано квитків на концерти на майже на 138 мільйонів доларів США.

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    Автор: Марина Борисова, Марія Стрельцова


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