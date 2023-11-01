Гліфосат: У США зобов'язали Bayer виплатити 322 млн доларів

Суд присяжних у Каліфорнії у вівторок, 31 жовтня, визнав німецький концерн Bayer винним у справі, у якій його обвинувачували у шкідливості гліфосату для здоров'я людини, та зобов'язав її виплатити 225 мільйонів доларів штрафу та 7 мільйонів доларів відшкодування збитків. Кошти має отримати 57-річний чоловік, який стверджував, що його онкологічне захворювання спричинив гербіцид Roundup, пише Reuters.

Як зауважує агенція, сума штрафних збитків майже напевно буде сильно зменшена, оскільки, за постановою Верховного суду США, штрафні збитки мають бути меншими за компенсаційні збитки в 10 разів практично в усіх випадках.

За словами речника компанії, присяжні стали на бік Bayer за двома з чотирьох позовів у справі, визнавши, що хоча компанія не попередила про ризики Roundup, вона не проявила недбалості, адже продукт не був розроблений з дефектами.

Bayer оскаржуватиме вирок

Як заявили в Bayer, компанія має "вагомі аргументи для апеляції, щоб скасувати цей необґрунтований вирок і скасувати або зменшити неконституційну надмірну компенсацію за шкоду". Адже, на їхню думку, під час цього судового процесу були допущені "значні юридичні помилки та помилки у доказах, які можуть бути оскаржені". Адвокати позивача не відповіли агенції на запит про коментар.

Reuters нагадує, що це вже третій програний судовий процес для Bayer цього місяця. Раніше компанію зобов'язали сплатити 175 мільйонів доларів та 1,25 мільйона доларів у двох окремих судових процесах щодо Roundup. Перед цим компанія виграла дев'ять судових процесів за аналогічними позовами.

Судові позови, пов'язані з гербіцидом Roundup, переслідують Bayer з 2018 року - моменту поглинання концерном американської компанії Monsanto, яка є розробником цього хімзахисту для рослин. У 2020 році компанія врегулювала більшість позовів, в яких стверджувалося, що гербіцид Roundup, створений на основі гліфосату, є канцерогеном. Всім, все ще відкриті близько 40 тисяч справ, пов'язаних з цим гербіцидом.