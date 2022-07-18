Суд у Росії оштрафував Google на майже 22 мільярди рублів

Московський суд РФ оштрафував компанію Google на 21,7 мільярда рублів (близкьо 370 мільйонів доларів) за повторну відмову видалити з YouTube інформацію про війну Росії проти України. Про це у понеділок, 18 липня, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Суд визнав компанію винною у "повторному порушенні порядку обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію" та призначив їй штраф у розмірі 10 відсотків від річного виторгу в Росії.

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Приводом для притягнення до адміністративної відповідальності стали звинувачення Роскомнагляду в тому, що відеохостинг YouTube, що належить Google, "цілеспрямовано сприяє поширенню" недостовірної інформації про війну в Україні, матеріалів, що "пропагують екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій", а також "інструкції з виготовлення вибухових речовин" та заклики до участі у несанкціонованих масових акціях.

"Наведені у протоколі матеріали - мала частина забороненого в РФ контенту, що не був видалений адміністрацією відеохостингу. На даний момент і досі не було видалено понад 7000 протиправних матеріалів", - заявили в Роскомнагляді. Представник Google у суді наполягав на припиненні провадження у справі у зв'язку з необґрунтованістю звинувачень.

Банкрутство російської "доньки" Google

Це другий штраф компанії у Росії. У грудні 2021 року суд оштрафував Google на 7,22 мільярда рублів за повторне порушення порядку обмеження доступу до протиправного контенту.

У середині червня російська "донька" Google - ТОВ "Гугл" подала заяву про власне банкрутство до Арбітражного суду Москви. Компанія через федеральний реєстр юридичних відомостей повідомила, що "з 22 березня 2022 очікує на власне банкрутство", неможливість виконання грошових зобов'язань, а також обов'язку зі сплати обов'язкових платежів у встановлений термін. За підсумками 2021 року ТОВ "Гугл" зазнало чистих збитків у розмірі 26 мільярдів рублів.