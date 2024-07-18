Суд у РФ завершив слідство у справі репортера WSJ Гершковича

Судове слідство у справі Евана Гершковича тривало лише два засідання. Попереду - дебати сторін. Журналісту WSJ загрожує 20 років в'язниці.

Свердловський обласний суд у російському Єкатеринбурзі за два засідання завершив слідство у справі про "шпигунство", у якому влада РФ звинувачує журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Друге засідання, яке відбулося у четвер, 18 липня, знову пройшло в закритому режимі. На 19 липня призначено дебати сторін.

За інформацією російських ЗМІ, до суду також викликали депутата законодавчих зборів Свердловської області від "Єдиної Росії" В'ячеслава Вегнера. Як припускають журналісти, його допитали в якості свідка. Раніше Вегнер розповідав, що Гершкович брав у нього інтерв'ю, під час якого запитував про ставлення людей до приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" і роботу промислових підприємств. Скільки всього свідків допитали у справі достеменно не відомо, оскільки процес проходить у закритому режимі.

Гершковичу загрожує до 20 років в'язниці

Кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий у Росії в березні 2023 року. Його заарештували за рішенням Лефортовського суду Москви у справі про "шпигунство". Гершкович став першим закордонним репортером, заарештованим у Росії за таким звинуваченням з моменту закінчення Холодної війни.

Як стверджує ФСБ РФ, журналіст нібито "здійснював збір відомостей, що становлять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". І сам Гершкович, і WSJ ці звинувачення відкидають, а Білий дім називав їх "сміховинними". Робоча група ООН визнала затримання Евана Гершковича в Росії свавіллям і таким, що порушує права людини, закликавши його звільнити.

Перше засідання суду в Єкатеринбурзі у справі Евана Гершковича відбулося 26 червня 2024 року. Журналісту загрожує до 20 років в'язниці.