Суд у РФ подовжив арешт Гершковича ще на три місяці

Згідно з рішенням російського суду, американський репортер Еван Гершкович, заарештований раніше в РФ, залишиться під вартою до 30 серпня. У Білому домі вимагають звільнення журналіста.

Лефортовський суд Москви ухвалив рішення подовжити термін кутримання під вартою заарештованого в РФ американського репортера Евана Гершковича. Згідно з оприлюдненою в вівторок, 23 травня, ухвалою російського суду, американський журналіст залишиться під вартою до 30 серпня поточного року.

"Суд задовольнив клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30 серпня", - сказали в суді, повідомляє російське агентство "РИА Новости".

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Раніше в МЗС РФ заявили, що Москва вкотре відхилила запит США на консульський доступ до Гершковича як "реагування на невидачу віз російським журналістам".

Вашингтон наполягає на звільненні Гершковича

Тим часом Сполучені Штати знову закликали до негайного звільнення затриманого репортера. "Його взагалі не мали затримувати. Журналістика не є злочином. Його мають негайно звільнити", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю CNN. "Ми й далі збираємося працювати дуже, дуже наполегливо, щоб побачити, чи зможемо ми повернути його додому до його сім'ї, де йому і належить бути", - додав американський посадовець.

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За словами Кірбі, американські офіційні особи й надалі наполягають на консульському доступі до Гершковича. "Немає жодних підстав для відмови в консульському доступі... Ми дуже прагнемо, щоб цей консульський доступ був наданий", - сказав він.

Американського журналіста в РФ обвинувачують у шпигунстві

Російські спецслужби заарештували репортера американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича 29 березня в уральському місті Єкатеринбург. У Росії його обвинувачують у шпигунстві, зокрема в зборі інформації про російський військово-промисловий комплекс.

Спочатку Гершкович був узятий під варту до 29 травня, а тепер цей термін продовжено ще на три місяці. Репортер американського новинного телеканалу CNN повідомив у Twitter, що батьки Гершковича були присутні на слуханнях у Лефортовському суді Москви. Як Гершкович, так і WSJ заперечують звинувачення у шпигунстві.