Суд у Москві продовжив арешт журналіста WSJ Гершковича

Арешт обвинуваченому в шпигунстві журналісту видання The Wall Street Journal Евану Гершковичу продовжено до 30 листопада 2023 року за клопотанням слідства.

Лефортовський районний суд Москви за клопотанням слідства продовжив арешт обвинуваченому в шпигунстві кореспонденту московського бюро американського видання The Wall Street Journal Евану Гершковичу. "Постановою суду стосовно Гершковича продовжено термін тримання під вартою на три місяці, а загалом до восьми місяців, тобто до 30 листопада 2023 року", - повідомили агентству "Інтерфакс" у пресслужбі суду в четвер, 24 серпня. Засідання відбулося в закритому режимі, оскільки матеріали кримінальної справи засекречено.

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Справа Евана Гершковича

Про затримання в Єкатеринбурзі 32-річного журналіста, громадянина США, 29 березня заявив Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ. Наступного дня Лефортовський районний суд заарештував його до 29 травня за підозрою в шпигунстві.

У російських спецслужбах упевнені, що журналіст, "діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Він став першим закордонним репортером, заарештованим за таким обвинуваченням у Росії з 1986 року. Як стверджувало з посиланням на неназваних співрозмовників агентство Bloomberg, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

Вашингтон назвав Гершковича "незаконно утримуваним"

Захист Гершковича заявив, що він не визнає провину. Зі свого боку Держдепартамент США офіційно назвав журналіста "незаконно утримуваним", що дає змогу Вашингтону використовувати додаткові механізми для його звільнення, зокрема вести переговори про обмін. На початку травня телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що влада США шукає у своїх союзників по всьому світу потенційних кандидатів на обмін Гершковича.