Суд у Кореї видав ордер на затримання президента у відставці

Усунутий від посади в порядку імпічменту за спробу введення воєнного стану президент Південної Кореї Юн Сок Йоль не з'явився на допит втретє, суд видав ордер на його затримання.

Західний окружний суд Сеула видав у вівторок, 31 грудня, ордер на затримання Юн Сок Йоля, усунутого з посади президента Південної Кореї в порядку імпічменту за спробу введення воєнного стану в країні.

Слідчі, які ведуть розслідування щодо воєнного стану запросили ордер після того, як Юн не з'явився на допит втретє. "Причиною видачі ордера є занепокоєння, що особа може відмовитися з'явитися за викликом без поважних причин, а також наявність достатніх підстав підозрювати його у скоєнні злочину", - повідомив представник Управління з розслідування корупції високопосадовців.

Ордер дійсний до 6 січня, і як тільки він буде реалізований, Юна мають помістити у Сеульський слідчий ізолятор (СІЗО), пише агенція Reuters. Водночас юристи Юна планують припинити дію ордера в Конституційному суді.

Тим часом біля резиденції Юна в центрі Сеула зібралися його прихильники та противники. Місцеві ЗМІ показують кадри сутичок між двома таборами.

Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту

3 грудня Юн несподівано проголосив режим воєнного стану, щоб, як він заявив, "викорінити з парламенту сили, які підтримують Північну Корею" та намагаються дестабілізувати роботу уряду. Парламент, у якому більшість має опозиція, виступив проти, після чого уряду довелося скасувати рішення президента.

7 грудня у парламенті порушили питання про імпічмент Юна, а проголосувати вдалося з другої спроби - 14 грудня. Нині він оскаржує звільнення в Конституційному суді, наступне слухання у справі призначене на 3 січня.

27 депутати оголосили імпічмент прем'єр-міністру Хан Док Су, який став виконувачем обов'язків президента після Юна, - через те, що він відмовився затвердити суддів до Конституційного суду, призначених парламентом. Нині обов'язки президента Південної Кореї тимчасово виконує міністр фінансів Чхве Сан Мок.