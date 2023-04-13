Суд у Гаазі зобов'язав РФ сплатити Нафтогазу $5 млрд за Крим

Росія зобов'язана сплатити "Нафтогазу" п'ять мільярдів доларів за збитки, завдані захопленням активів компанії в Криму в 2014 році. Таке рішення ухвалив суд у Гаазі.

Арбітражний трибунал при постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Російську Федерацію сплатити національній акціонерній компанії (НАК) "Нафтогаз України" п'ять мільярдів доларів за збитки, заподіяні захопленням активів компаній "Групи Нафтогаз" у Криму в 2014 році. Про це у четвер, 13 квітня, повідомив голова НАК Олексій Чернишов.

"Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому", - написав він у Facebook.

У релізі компанії на сайті зазначено, що рішення суд ухвалив 12 квітня. Тепер Росія має виконати його відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним правом. В разі відмови РФ від добровільного виконання рішення, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться російські активи.

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Найбільша компенсація за вилучення активів у Криму

"Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму", - йдеться в повідомленні.

Нафтогаз і шість інших компаній групи ініціювали арбітражне провадження у жовтні 2016 року, вимагаючи зобов'язати РФ виплатити компенсацію за незаконну експропріацію стратегічно важливих активів у Криму в 2014 році. При цьому українська компанія вимагала від РФ відшкодувати 10 мільярдів доларів.

На рішення суду відреагували в Кремлі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, що спеціалісти його проаналізують і ухвалять рішення щодо подальших дій.

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