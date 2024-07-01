Суд у Баварії дозволив спецслужбам нагляд за АдН

Суд у Мюнхені відхилив позов "Альтернативи для Німеччини" на рішення земельного відомства з охорони конституції про нагляд за діяльністю партії. У матеріалах суду є докази антиконституційних зусиль з боку АдН.

Адміністративний суд Мюнхена дозволив баварському земельному відомству з охорони конституції (BayLfV) здійснювати нагляд за діяльністю правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) як підозрюваної у правому екстремізмі та інформувати про це громадськість.

У понеділок, 1 липня, суд відхилив позов баварського відділення "АдН" на відповідне рішення BayLfV, заявивши про наявність основоположних передумов для застосування засобів, які є в наявності у спецслужб.

Антиконституційні зусилля правих популістів

Після аналізу тисяч сторінок матеріалів суд встановив докази антиконституційних зусиль усередині партії, яка у баварському ландтазі є головною опозиційною силою.

Зокрема, у рішенні суду вказується на заяви представників АдН, що базуються на "етно-біологічному розумінні народу" та спрямовані проти громадян Німеччини з міграційним минулим. "АдН" серед іншого називає прохачів притулку в Німеччині "окупантами", а мусульман звинувачує у прагненні запровадити у ФРН закони шаріату, зазначив далі суд.

Крім того, є реальні ознаки того, що деякі члени АдН не лише критикують дії влади у дозволений спосіб, але й поширюють фантазії про повалення уряду, вимагають розстрілу політичних опонентів та відновлення страти, заявив суд, пославшись на зібрані матеріали. Партія повідомила, що має намір подати апеляцію.

Нагляд за діяльністю АдН

У червні 2022 року баварське відомство з охорони конституції ухвалило рішення про нагляд за діяльністю АдН та публічно оголосило про це. У травні 2024 року Вищий адміністративний суд у Мюнстері визнав партію підозрюваною у правому екстремізмі та вважав за законну відповідну класифікацію АдН з боку Федерального відомства з охорони конституції (BfV). За словами головуючого судді Ґеральда Бука (Gerald Buck), є достатньо фактичних доказів того, що АдН робить зусилля, спрямовані проти людської гідності представників певних груп та проти принципів демократії.

Суд визнав обґрунтованими підозри, що щонайменше значна частина АдН має на меті "надавати громадянам ФРН з міграційним минулим лише юридично принижений статус". Це є неприйнятною дискримінацією та несумісно з Основним законом, вказується у рішенні суду. Крім того, є достатньо підстав підозрювати партію у діях, пов'язаних із зневагою до людської гідності іноземців та мусульман, зазначається далі. Суд також виявив докази антидемократичних зусиль німецької правопопулістської партії.

АдН засідає в Бундестазі та більшості ландтагів

Нині АдН засідає у Бундестазі та 15 із 16 земельних парламентів. За опитуваннями, нині "Альтернатива для Німеччини" має 19-відсотковий рейтинг схвалення виборців, у деяких східних землях Німеччини він є набагато вищим.

Найближчими роками керівництво партії розраховує взяти участь у формуванні урядів федеральних земель на Сході ФРН, де позиції АдН особливо сильні. Крім того, правопопулістська партія збирається вперше висунути кандидата на посаду канцлера Німеччини на наступних виборах до Бундестагу.

Тим часом у лютому 2024 року адміністративний суд Кельна підтвердив ухвалене раніше рішення Федерального відомства з охорони конституції про визнання екстремістською організації "Молода альтернатива" - молодіжного крила АдН.