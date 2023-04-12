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Митрополита УПЦ МП підозрюють у тому, що він заперечував збройну агресію РФ проти України (ілюстративне фото)
Митрополита УПЦ МП підозрюють у тому, що він заперечував збройну агресію РФ проти України (ілюстративне фото)Фото: DW/Y. Wyschnewezkaja
РелігіяУкраїна

Суд обрав домашній арешт керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

Олександр Куницький
1 год. тому

Митрополита Феодосія підозрюють у тому, що він заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії російських військових. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Соснівський районний суд міста Черкаси обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополиту Феодосію (Денису Снігірьову). Також митрополит повинен буде носити електронний браслет, повідомила пресслужба суду у середу, 12 квітня.

Митрополита Феодосія підозрюють у тому, що він заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії російських військових. За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви (РПЦ).

"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів", - повідомляли раніше у СБУ.

Крім того, за даними правоохоронців, на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають країні-агресорці, а також закликав до "об'єднання" релігійних громад у війні проти України.

Його дії кваліфікували за частинами другою та третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України - "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

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Адвокат Феодосія має намір оскаржити рішення суду

Адвокат митрополита Феодосія заявив, що оскаржуватиме рішення суду в апеляційнфй інстанції, повідомляється на сайті УПЦ МП. "Також він зазначив, що суд залишив без уваги 1,5 тисячі звернень віруючих Черкаської єпархії з проханням не застосовувати до владики Феодосія такий суворий запобіжний захід", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ повідомила про підозру настоятелю Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павлу (Лебедю). Йому закидають розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. Суд обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів та зобов'язав його носити електронний браслет.

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