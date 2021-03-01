Суд порушив справу про банкрутство видання "Обозреватель"

Господарський суд Київської області прийняв до розгляду заяву про банкрутство ТОВ "Золота середина" (видання Obozrevatel) через неможливість виплатити російсько-українському бізнесмену Павлу Фуксу компенсацію у розмірі 300 тисяч гривень.

Відповідну постанову суду від 23 лютого 2021 року оприлюднено в держреєстрі судових рішень, повідомляє у четвер, 4 березня, агенція "Інтерфакс-Україна". Засідання у справі про банкрутство відбудеться 11 березня 2021 року.

Павло Фукс проти "Обозревателя"

Нагадаємо, раніше Фукс подав позов до "Обозревателя" щодо захисту ділової репутації, за підсумками якого суд постановив стягнути на користь Фукса мільйон гривень як відшкодування завданої моральної шкоди. Згодом Апеляційний суд Київської області постановою від 23 грудня 2020 року зменшив розмір відшкодування моральної шкоди до 300 тисяч гривень.

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У свою чергу, редакція видання Obozrevatel публічно звернулася до президента Володимира Зеленського, РНБО та громадськості з проханням захистити від рейдерського захоплення видання з боку Фукса.

В Obozrevatel заявляють, що протягом кількох років видання писало про схеми Фукса, у відповідь на що бізнесмен подав до суду і виграв його. "Ми не згодні з рішенням суду, але готові "заплатити" за можливість писати правду. Ми готові, але не можемо. Ні він, ні його юристи не надали реквізити для виконання рішення суду, не звернулися до виконавчої служби, як це прийнято в подібних ситуаціях", - наголошує Obozrevatel.

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За словами видання, юристи Фукса намагаються довести, що компанія нібито не здатна виплатити компенсацію, одночасно блокуючи будь-яку можливість виконати це рішення суду.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, власниками ТОВ "Золота середина" є дружина і сини бізнесмена Михайла Бродського.