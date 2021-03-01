 Суд порушив справу про банкрутство видання ″Обозреватель″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд порушив справу про банкрутство видання "Обозреватель"

Суд прийняв до розгляду заяву про банкрутство "Обозревателя" через неможливість виплати виданням бізнесмену Павлу Фуксу компенсації моральної шкоди.

Суд порушив справу про банкрутство інтернет-видання Обозреватель

Суд порушив справу про банкрутство інтернет-видання "Обозреватель"

Господарський суд Київської області прийняв до розгляду заяву про банкрутство ТОВ "Золота середина" (видання Obozrevatel) через неможливість виплатити російсько-українському бізнесмену Павлу Фуксу компенсацію у розмірі 300 тисяч гривень.

Відповідну постанову суду від 23 лютого 2021 року оприлюднено в держреєстрі судових рішень, повідомляє у четвер, 4 березня, агенція "Інтерфакс-Україна". Засідання у справі про банкрутство відбудеться 11 березня 2021 року. 

Павло Фукс проти "Обозревателя"

Нагадаємо, раніше Фукс подав позов до "Обозревателя" щодо захисту ділової репутації, за підсумками якого суд постановив стягнути на користь Фукса мільйон гривень як відшкодування завданої моральної шкоди. Згодом Апеляційний суд Київської області постановою від 23 грудня 2020 року зменшив розмір відшкодування моральної шкоди до 300 тисяч гривень.

Читайте також: Щодо "Богдан Моторс" відкрито провадження у справі про банкрутство

У свою чергу, редакція видання Obozrevatel публічно звернулася до президента Володимира Зеленського, РНБО та громадськості з проханням захистити від рейдерського захоплення видання з боку Фукса.

В Obozrevatel заявляють, що протягом кількох років видання писало про схеми Фукса, у відповідь на що бізнесмен подав до суду і виграв його. "Ми не згодні з рішенням суду, але готові "заплатити" за можливість писати правду. Ми готові, але не можемо. Ні він, ні його юристи не надали реквізити для виконання рішення суду, не звернулися до виконавчої служби, як це прийнято в подібних ситуаціях", - наголошує Obozrevatel.

Читайте також: Керівництво Lufthansa заявило про можливість банкрутства концерну

За словами видання, юристи Фукса намагаються довести, що компанія нібито не здатна виплатити компенсацію, одночасно блокуючи будь-яку можливість виконати це рішення суду.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, власниками ТОВ "Золота середина" є дружина і сини бізнесмена Михайла Бродського.

Дивитись відео 08:39

Харкову загрожує банкрутство через борговий спадок Кернеса? (13.01.2021)

Також за темою

Ukraine TV Sender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK sind nicht mehr empfangbar

Верховний суд відкрив провадження ще в одній справі про санкції щодо телеканалів 01.03.2021

За позовом громадянина відкрито провадження у справі з оскарження указу президента Володимира Зеленського про санкції щодо телеканалів ZIK, NewsOne та 112.

Ukraine TV Sender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK sind nicht mehr empfangbar

Верховний Суд залишив без руху позов телеканалу ZIK щодо санкцій 15.02.2021

До Верховного Суду надійшов позов від телеканалу ZIK щодо оскарження указу президента про санкції. Позовну заяву залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк для усунення недоліків.

Ukraine TV Sender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK sind nicht mehr empfangbar

Верховний Суд залишив без руху позов NewsOne проти указу Зеленського 17.02.2021

Задля усунення недоліків Верховний Суд залишив без руху позов телеканалу NewsOne проти указу Володимира Зеленського про запровадження санкцій.

Реклама

Докладно

Чоловік, підключений до апарату штучної вентиляції легень

Апарат ШВЛ як смертельний вирок

В Україні померли майже 90 відсотків хворих на COVID-19 у важкому стані, які були підключені до апаратів ШВЛ. Чому?  

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції

Суд над президентами: кого судили за корупцію (відео)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі. Кого ще судили за корупцію?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  