 Суд погодив арешт ″експрокурорки″ анексованого Криму Поклонської | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2021

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Новини

Суд погодив арешт "експрокурорки" анексованого Криму Поклонської

В Україні Поклонську підозрюють у спробі повалення конституційного режиму, державній зраді та посяганні на територіальну цілісність.

Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

Київський апеляційний суд дозволив затримання колишньої так званої "прокурорки" анексованого Росією Криму Наталії Поклонської, яку підозрюють у державні зраді. Про це у вівторок, 7 грудня, йдеться у повідомленні на сайту суду.

27 вересня 2021 року Шевченківський районний суд Києва відмовив Офісу генерального прокурора у наданні дозволу на затримання Поклонської для розгляду обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами апеляційного розгляду ця ухвала суду скасована, а затримання Поклонської дозволено. 

В Україні Поклонську підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або ж на захоплення держвлади, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, у держзраді,  а також у створенні чи керівництві злочинною спільнотою або організацією та участі у ній. Санкції відповідних статей Кримінального кодексу передбачають позбавленням волі на строк від п'яти до 12 років з можливою конфіскацією майна.

Нині Поклонська перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, США, Канади та Японії. У жовтні 2021 року президент РФ Володимир Путін призначив її послом Росії в Кабо-Верде. У відповідь на це в українському міністерстві закордонних справ заявили, що Поклонській не вийде "сховатися навіть у Африці". Тоді речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що Поклонська "має дипломатичний імунітет".

Нагадаємо, що Поклонська працювала в органах прокуратури України ще до анексії Росією півострова. Під час подій весни 2014 року підконтрольна РФ "влада" призначила Поклонську прокуроркою Криму. Вона зокрема ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму та Росії. В 2016 році Поклонська обралася до Державної думи РФ за списком провладної партії "Єдина Росія".

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