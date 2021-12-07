Суд погодив арешт "експрокурорки" анексованого Криму Поклонської

Київський апеляційний суд дозволив затримання колишньої так званої "прокурорки" анексованого Росією Криму Наталії Поклонської, яку підозрюють у державні зраді. Про це у вівторок, 7 грудня, йдеться у повідомленні на сайту суду.

27 вересня 2021 року Шевченківський районний суд Києва відмовив Офісу генерального прокурора у наданні дозволу на затримання Поклонської для розгляду обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами апеляційного розгляду ця ухвала суду скасована, а затримання Поклонської дозволено.

В Україні Поклонську підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або ж на захоплення держвлади, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, у держзраді, а також у створенні чи керівництві злочинною спільнотою або організацією та участі у ній. Санкції відповідних статей Кримінального кодексу передбачають позбавленням волі на строк від п'яти до 12 років з можливою конфіскацією майна.

Нині Поклонська перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, США, Канади та Японії. У жовтні 2021 року президент РФ Володимир Путін призначив її послом Росії в Кабо-Верде. У відповідь на це в українському міністерстві закордонних справ заявили, що Поклонській не вийде "сховатися навіть у Африці". Тоді речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що Поклонська "має дипломатичний імунітет".

Нагадаємо, що Поклонська працювала в органах прокуратури України ще до анексії Росією півострова. Під час подій весни 2014 року підконтрольна РФ "влада" призначила Поклонську прокуроркою Криму. Вона зокрема ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму та Росії. В 2016 році Поклонська обралася до Державної думи РФ за списком провладної партії "Єдина Росія".