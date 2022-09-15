  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Віктор Медведчук у Печерському районному суді Києва. Жовтень 2021 року
Віктор Медведчук у Печерському районному суді Києва. Жовтень 2021 рокуФото: Igor Burdyga/DW
ПолітикаУкраїна

Суд подовжив термін утримання Медведчука під вартою

Роман Губа
10 хв. тому

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання генпрокурора щодо утримання Медведчука під вартою.

https://www.dw.com/uk/sud-podovziv-termin-utrimanna-medvedcuka-pid-vartou-na-dva-misaci/a-63143789

Нардепу Віктору Медведчуку продовжили термін утримання під вартою ще на 60 днів. Відповідне клопотання генпрокурора у четвер, 15 вересня, задовольнив слідчий суддя Личаківського районного суду Львова. Наразі термін утримання Медведчука спливає 14 листопада 2022 року. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” із посиланням на Facebook-сторінку суду.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив строк утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів до 14.11.2022 року", - йдеться у дописі суду на Facebook.

На зазначену ухвалу слідчого судді підозрюваний та захисник має право подати апеляційну скаргу, додали в суді.

Медведчук під вартою

Личаківський районний суд Львова 16 квітня взяв нардепа-втікача під варту без можливості внесення застави. Згодом строк утримання під вартою підозрюваному продовжували 9 червня та 3 серпня цього року.

Віктора Медведчука затримали 13 квітня під час спроби виїзду за межі Київської області. За даними СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. У відповідь на пропозицію Зеленського обміняти нардепа на українських полонених, у Кремлі тоді зазначили, що не бачать такої можливості, адже він не є громадянином РФ.

Читайте також: Чому процес над Віктором Медведчуком закрили для громадськості 

27 лютого, на четвертий день повномасштабної війни РФ проти України, стало відомо про втечу Медведчука з-під домашнього арешту. Він перебував під ним з 12 жовтня через підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу у 2014-2015 роках.

Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року, а після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Читайте також: Труба слідом за вугіллям: чи загрожують нові свідчення Медведчука Порошенку

Арешт Медведчука і можливий розкол в оточенні Путіна

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Урсула фон дер Ляєн (л) та Володимир Зеленський у Києві

Фон дер Ляєн відзначила "величезний прогрес" Києва

Політика
2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український солдат біля поваленого напису "Куп'янський район", розфарбованого у кольори російського прапора

Експрем'єр Казахстану: Я бажаю перемоги Україні

Експрем'єр Казахстану: Я бажаю перемоги Україні

Політика
5 год. тому
external

Рабин Моше Асман про Зеленського і підтримку Ізраїлю

Рабин Моше Асман про Зеленського і підтримку Ізраїлю

Суспільство
7 год. тому
24:50 хв.
Цифри 0 та 1 на тлі кольорів російського прапору (символічне фото)

Зима без газу з РФ: у ФРН готуються до російських інформатак

Зима без газу з РФ: у ФРН готуються до російських інформатак

Конфлікти
3 год. тому
external

"За що Путін убив мого сина?" - жителі Балаклії про окупацію

"За що Путін убив мого сина?" - жителі Балаклії про окупацію

Суспільство
8 год. тому
04:58 хв.
Росія тероризує Україну зимовим "блекаутом"

Обстріли енергооб'єктів: чи відключатимуть в Україні світло?

Обстріли енергооб'єктів: чи відключатимуть в Україні світло?

Економіка
8 год. тому
Symbolbidl Pressefreiheit

Чому не вщухають дискусії навколо законопроєкту про медіа?

Чому не вщухають дискусії навколо законопроєкту про медіа?

Свобода преси
13 год. тому
На головну сторінку