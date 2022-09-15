Суд подовжив термін утримання Медведчука під вартою

Нардепу Віктору Медведчуку продовжили термін утримання під вартою ще на 60 днів. Відповідне клопотання генпрокурора у четвер, 15 вересня, задовольнив слідчий суддя Личаківського районного суду Львова. Наразі термін утримання Медведчука спливає 14 листопада 2022 року. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” із посиланням на Facebook-сторінку суду.

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив строк утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів до 14.11.2022 року", - йдеться у дописі суду на Facebook.

На зазначену ухвалу слідчого судді підозрюваний та захисник має право подати апеляційну скаргу, додали в суді.





Медведчук під вартою

Личаківський районний суд Львова 16 квітня взяв нардепа-втікача під варту без можливості внесення застави. Згодом строк утримання під вартою підозрюваному продовжували 9 червня та 3 серпня цього року.

Віктора Медведчука затримали 13 квітня під час спроби виїзду за межі Київської області. За даними СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. У відповідь на пропозицію Зеленського обміняти нардепа на українських полонених, у Кремлі тоді зазначили, що не бачать такої можливості, адже він не є громадянином РФ.

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27 лютого, на четвертий день повномасштабної війни РФ проти України, стало відомо про втечу Медведчука з-під домашнього арешту. Він перебував під ним з 12 жовтня через підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу у 2014-2015 роках.

Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року, а після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

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