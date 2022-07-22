Суд ООН розглядатиме позов проти М'янми щодо геноциду рохінджа

Міжнародний суд ООН у п’ятницю, 22 липня, постановив, що справа щодо звинувачення М'янми у геноциді мусульманської меншини рохінджа може бути продовжена, повідомляє AFP.

Суд відхилив усі заперечення М'янми щодо позову, який подавала Гамбія 2019 року. Це рішення прокладає шлях до повноцінного розгляду в суді звинувачень М'янми у кровавому переслідуванні мусульман-рохінджа у переважно буддистській М'янмі.

"Суд вважає, що він має юрисдикцію... розглядати заяву, подану Республікою Гамбія і що заява є прийнятною", - заявила очільниця Міжнародного суду Джоан Донох'ю.

Розгляд справи може тривати роками.

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Переслідування рохінджа

Після серії скоєних у 2016 та 2017 роках бойовиками угруповання "Арса" нападів на прикордонні пости в регіоні Ракхайн силовики та військові М'янми розпочали "антитерористичну операцію" в цьому регіоні. Згодом Ракхайн залишило близько 740 тисяч мусульман-рохінджа, котрі втекли в сусідній Бангладеш. Водночас понад 600 тисяч рохінджа проживають у південно-західному штаті Ракзайн М’янми.

ООН та правозахисні організації не раз звинувачували військових М'янми в скоєнні геноциду проти рохінджа. У доповідях ООН повідомлялося про масові вбивства, у тому числі й дітей, зґвалтування, вигнання населення тощо.

Цивільна адміністрація М'янми, яку очолювала лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, заперечувала ці звинувачення, але на початку 2021 року в країні стався військовий переворот, а саму Аун Сан Су Чжі, було арештовано.

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