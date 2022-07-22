 Суд ООН розглядатиме позов проти М′янми щодо геноциду рохінджа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2022

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Новини

Суд ООН розглядатиме позов проти М'янми щодо геноциду рохінджа

Міжнародний суд ООН відхилив заперечення М'янми та продовжить розглядати позив, який Гамбія подала 2019 року щодо переслідування мусульман-рохінджа у М'янмі.

Військові у М'янмі

Військові у М'янмі

Міжнародний суд ООН у п’ятницю, 22 липня, постановив, що справа щодо звинувачення М'янми у геноциді мусульманської меншини рохінджа може бути продовжена, повідомляє AFP.

Суд відхилив усі заперечення М'янми щодо позову, який подавала Гамбія 2019 року. Це рішення прокладає шлях до повноцінного розгляду в суді звинувачень М'янми у кровавому переслідуванні мусульман-рохінджа у переважно буддистській М'янмі.

"Суд вважає, що він має юрисдикцію... розглядати заяву, подану Республікою Гамбія і що заява є прийнятною", - заявила очільниця Міжнародного суду Джоан Донох'ю.

Розгляд справи може тривати роками.

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Переслідування рохінджа

Після серії скоєних у 2016 та 2017 роках бойовиками угруповання "Арса" нападів на прикордонні пости в регіоні Ракхайн силовики та військові М'янми розпочали "антитерористичну операцію" в цьому регіоні. Згодом Ракхайн залишило близько 740 тисяч мусульман-рохінджа, котрі втекли в сусідній Бангладеш. Водночас понад 600 тисяч рохінджа проживають у південно-західному штаті Ракзайн М’янми.

ООН та правозахисні організації не раз звинувачували військових М'янми в скоєнні геноциду проти рохінджа. У доповідях ООН повідомлялося про масові вбивства, у тому числі й дітей, зґвалтування, вигнання населення тощо.

Цивільна адміністрація М'янми, яку очолювала лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, заперечувала ці звинувачення, але на початку 2021 року в країні стався військовий переворот, а саму Аун Сан Су Чжі, було арештовано.

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  • Сім'я рохінджа тікає з М'янми до Бангладеш

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Їх жене відчай

    Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.

  • Бангладеш, біженці рохінджа перетинають річку

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Перешкоди на шляху

    На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Оманливі спокійні водойми

    Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    В очікуванні

    Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.

  • Бангладеш, рохінджа тікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Невизначене майбутнє

    Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.

  • Бангладеш, біженці рохінджа з М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    У тісноті й без даху над головою

    Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.

  • Випалене село рохінджа у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Випалена земля

    Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.

  • Фактична очільницю уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі

    Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.

  • Папа Римський Франциск у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Настанови Папи

    27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.

    Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед


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