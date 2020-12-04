 Суд Одеси скасував регіональний статус російської мови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2020

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Суд Одеси скасував регіональний статус російської мови

Під час розгляду позову суд керувався рішенням КСУ від 28 лютого 2018 року, яким закон "Про засади державної мовної політики" було визнано неконституційним.

Суд скасував регіональний статус російської мови в Одесі

Суд скасував регіональний статус російської мови в Одесі

Одеський окружний адміністративний суд (ООАС) у четвер, 3 грудня, визнав протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради про визначання в Одеській області російської мови як регіональної. Таким чином суд задовольнив позов першого заступника прокурора Одеської області, повідомляється у п'ятницю, 4 грудня, на порталі ООАС.

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Як передає пресслужба суду, під час розгляду позову суд керувався рішенням Конституційного Суду України від 28 лютого 2018 року, яким Закон України "Про засади державної мовної політики", було визнано таким, що не відповідає Конституції України.

У повідомленні зазначається, що саме на підставі цього закону Одеська облрада 15 серпня 2012 року ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної в Одеській області.

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Пресслужба суду зазначає, що, виходячи з вищевикладених обставин, суд дійшов висновку, що позов про визнання протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради про встановлення в Одеській області російської мови як регіональної підлягає задоволенню.

Як повідомлялося, в листопаді уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов.

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За його словами, попри те, що закон "Про засади державної мовної політики" визнано неконституційним ще в лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських і селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Чернівецькій областях досі не скасовані. Омбудсмен нагадав, що згідно з частиною 7 статті 1 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набув чинності 16 липня 2019 року, статус української мови як єдиної державної передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

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