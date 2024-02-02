Суд наклав арешт на майно Царьова на пів мільярда гривень

Під арешт потрапила нерухомість колишнього "регіонала" Олега Царьова в Криму. В СБУ кажуть, що блокування активів дозволить запобігти їхній перереєстрації на підставних осіб задля уникнення подальшої конфіскації.

Суд арештував нерухомість Олега Царьова - колишнього народного депутата України від нині забороненої "Партії регіонів", який у 2014 році втік на окуповані Росією території та оголосив себе там "спікером парламенту Новоросії", а згодом перебрався до анексованого Криму.

Як повідомляє Служба безпеки України (СБУ) в п'ятницю, 2 лютого, арешт наклали на його квартиру в центрі Дніпра, земельну ділянку в Київській області та майнові комплекси в Криму - санаторій "Кірова" і музей "Садиба княгині Барятинської". Загальна вартість арештованого майна становить понад 460 мільйонів гривень.

"Після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків". Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об'єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові", - йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що блокування активів дозволить запобігти їхній перереєстрації на підставних осіб задля уникнення подальшої конфіскації.



Нагадаємо, що екснардеп заочно засуджений українським судом до 12 років тюрми за державну зраду. В жовтні 2023 року на Царьова напали в Криму. У нього влучили двома пострілами з вогнепальної зброї. Він потрапив до реанімації, але вижив. Українські ЗМІ з посиланням на джерела написали, що напад був спецоперацією СБУ.