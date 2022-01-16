Суд наказав тенісистові Новаку Джоковичу залишити Австралію

Сербський тенісист Новак Джокович через відсутність щеплень від коронавірусу не зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) і має залишити країну. Такий вердикт у неділю, 16 січня, ухвалив федеральний суд в Австралії.

Таким чином апеляцію зірки світового тенісу на рішення міністра Австралії з питань імміграції, громадянства та культурного різноманіття Алекса Хоука щодо депортації спортсмена відхилено. Як основний аргумент Хоук посилався на той факт, що присутність атлета у країні стане заохоченням для противників вакцинації на тлі найсильнішого спалаху захворюваності на COVID-19 в Австралії.

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Анулювання візи Джоковича визнано законним

Вердикт винесли три судді федерального суду, які визнали законність анулювання візи 34-річного серба. Головний суддя Джеймс Оллсоп зазначив, що ухвала врахувала законність і правомірність рішення міністра, а апеляцію, подана командою Джоковича, було взято до уваги. Оллсоп додав, що судді винесли вердикт одноголосно. Повне обґрунтування буде опубліковано найближчими днями, зазначив він.

Як зазначає агентство AP, найімовірніше, що спортсмен, якого повторно затримали 15 січня, не зможе вийти з-під варти до моменту депортації. Тенісист перебував у одному з готелів Мельбурна, переобладнаному під центр утримання мігрантів.

Постанова про депортацію зазвичай також передбачає трирічну заборону повернення до Австралії, уточнило AP.

"Вкрай розчарований рішенням про анулювання візи"

Сам тенісист уже заявив, що "вкрай розчарований" рішенням про анулювання візи, повідомляє австралійська газета The Age. Водночас тенісист наголосив, що поважатиме вердикт суду та співпрацюватиме з владою в питанні депортації. Спортсмен висловив надію, що зможе повернутися до занять тенісом та у майбутньому виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. З моменту прибуття Джоковича до Мельбурна 5 січня минуло 11 днів.

Раніше суд тимчасово скасував депортацію Джоковича

Влада Австралії на початку січня анулювала в'їзну візу Джоковича. Спортсмен не виконав необхідних вимог щодо антиковідних обмежень, пояснив тоді голова МОЗ Австралії Грег Хант. Дії австралійської влади викликали різку критику в Сербії. Тенісиста помістили до готелю на карантин, однак він отримав дозвіл залишити його для участі у слуханнях з апеляції у відповідь на анулювання візи.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу відбудеться з 17 до 30 січня. Його організатори попередили, що взяти участь у змаганнях зможуть лише повністю щеплені від SARS-CoV-2 спортсмени, а також ті, хто перехворів та одужав упродовж останніх шести місяців. До турніру буде допущено й тенісистів з медичним звільненням від вакцинації. Джокович напередодні поїздки до Австралії стверджував, що підпадає саме під цю категорію.