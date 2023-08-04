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Суд над Трампом: експрезидент США заперечує свою провину

Ліза Ламбрехт | Степан Смишляєв
1 год. тому

Дональду Трампу висунули обвинувачення у справі про штурм Капітолія та спробу скасувати результати виборів 2020 року. Експрезидент США наполягає на своїй невинуватості.

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Дональд Трамп перед судовим засіданням 3 серпня
Дональд Трамп перед судовим засіданням 3 серпняФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Колишній президент США Дональд Трамп у четвер, 3 серпня, відвідав перше засідання федерального суду округу Колумбія у Вашингтоні, який розглядає справу про штурм Капітолія та спроби скасувати підсумки виборів 2020 року, передає агенція dpа.

На засіданні Трампу зачитали офіційне обвинувачення у змові з метою зберегти владу, незважаючи на поразку на виборах 2020 року. Експрезидента обвинувачують за чотирма пунктами, у тому числі у змові проти США та шахрайстві щодо виборців, чиї голоси він та його прихильники намагалися визнати недійсними. Свою провину Трамп визнавати відмовився.

Колишнього президента США зобов'язали бути в суді округу Колумбія для надання свідчень, а також не розголошувати інформацію про справу. При цьому прокурори не стали добиватися взяття Трампа під варту до початку судового процесу, дату якого буде призначено на наступному засіданні, 28 серпня.

Залишаючи будинок суду, експрезидент США заявив, що його переслідують, щоб нашкодити його передвиборчій кампанії. "Це дуже сумний день для Америки", - додав він.

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Обвинувачення: Трамп брехнею спровокував напад

За версією обвинувачення, 6 січня 2021 року Трамп та його спільники, розповсюджуючи хибні заяви про фальсифікації на президентських виборах, а також підбурюючи до насильства та хаосу, намагалися домогтися скасування офіційних підсумків голосування. За словами спецпрокурора Джека Сміта, саме брехня Трампа могла спровокувати атаку на Капітолій.

"Атака на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року стала безпрецедентним нападом на символ американської демократії. Як описано в обвинувальному висновку, він був спровокований брехнею. Брехнею обвинуваченого, спрямованою на те, щоб перешкодити основній функції уряду США - процесу підбиття та сертифікації ", - заявив Сміт.

Крім Дональда Трампа, обвинувачення висунуто ще шістьом фігурантам, чиї імена не розкриваються. Відомо, що серед них є адвокати, які допомагали експрезиденту поширювати заяви про фальсифікації на виборах.

Це вже третя кримінальна справа, порушена проти Трампа. Раніше його звинуватили у фальсифікації документів, а також у неналежному поводженні з секретними документами.

Штурм Капітолію

6 січня 2021 року тисячі прихильників Дональда Трампа штурмували Капітолій, щоб не дозволити Конгресу США підтвердити перемогу чинного глави держави Джо Байдена на президентських виборах. В результаті четверо погромників та один поліцейський загинули. Ще 140 поліцейських було поранено.

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