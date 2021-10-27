Суд конфіскував в депутата Іллі Киви дохід від оренди жомової ями

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива має виплатити державі 1,25 мільйона гривень необґрунтованого доходу. Як повідомив DW адвокат політика Михайло Баховський, відповідне рішення у середу, 27 жовтня ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Стягнути з Іллі Киви 1,25 мільйона гривень вимагала Спеціалізована антикорупційна прокуратура - це один із перших в Україні цивільних позовів про стягнення в дохід держави необґрунтованих доходів. Йому передувало розслідування декларації депутата - в грудні 2019 року Кива повідомив, що отримав 1,2 мільйона гривень від приватної компанії за надання їй в оренду гаража та жомової ями біля містечка Заводське на Полтавщині.

САП змогла переконати суд, що угода про оренду була фіктивною: по-перше, Ілля Кива не був формальним власником земельної ділянки, на якій було розташовано гараж і яму, по-друге, компанія, яка взяла її в оренду, не вела на Полтавщині жодної діяльності і фігурувала в іншій кримінальній справі як підставна. До того ж, ринкова вартість гаражів і ями здавалася значно нижчою за 1,2 мільйона гривень.

Нафтосховище під буряками

Суд першої інстанції визнав дохід необґрунтованим у серпні цього року. Кива оскаржив вердикт, під час апеляційного розгляду його адвокати стверджували, що разом із ямою для відходів від переробки буряків він здав в оренду ще й нафтосховище.

"Там частина споруд для переробки і зберігання нафти ззовні, а частина - під жомовою ямою", - запевнив DW Михайло Баховський. Втім, він визнав, що ніколи не був у Заводському, а жомову яму бачив лише на відео.

Адвокат депутата не став коментувати рішення суду в деталях, оскільки його повний текст іще не оголосили, однак пообіцяв подати касаційну скаргу. Зв'язатися із Іллею Кивою редакції не вдалось.