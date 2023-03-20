Суд конфіскував частку Ротенберга в ТРЦ Ocean Plaza
Степан Смишляєв
2 год. тому
Вартість активів, що підлягають націоналізовації, оцінюється в 300 мільйонів доларів. За даними СБУ, Аркадій Ротенберг управляв ними "через підконтрольні комерційні структури в Україні і за кордоном".
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов міністерства юстиції щодо передачі в дохід України корпоративних прав на компанії, яким належить торговельно-розважальний центр Ocean Plaza в Києві. Ці корпоративні права опосередковано контролювалися низкою громадян Росії, повідомив мінюст у понеділок, 20 березня.
За рішенням суду у власність держави буде передано частку у 100 відсотків статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті" і 66,65 відсотка частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційна спілка "Либідь". Саме ТОВ "ІС "Либідь" є власником Ocean Plaza.
За оцінками Служби безпеки України, вартість вилучених активів становить 300 мільйонів доларів.