Суд ЄС скасував санкції щодо олігархів Фрідмана та Авена

Суд вважає, що у Ради ЄС нема доказів того, що Фрідман і Авен підтримували дії, що загрожують Україні, або що вони надавали підтримку росіянам, відповідальним за анексію Криму і дестабілізацію в країні.

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в середу, 10 квітня, постановив вилучити із санкційних списків ЄС співзасновників концерну "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана і Петра Авена. Рішення виніс Загальний суд - це найнижча інстанція у складі Суду ЄС. Він задовольнив клопотання Петра Авена і Михайла Фрідмана і скасував як початкові акти, так і акти про продовження обмежувальних заходів щодо них.

Суд ЄС вважає, що жодна з причин, викладених у первинних актах, не є достатньо обґрунтованою і що включення в санкційні списки Фрідмана й Авена не було виправданим, йдеться у пресрелізі на сайті суду. Щодо актів про продовження терміну дії санкцій, на думку суду, Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в початкових документах.

Суд не виключив, що у Ради ЄС можуть бути підстави виходити з наявності певного ступеня близькості між Петром Авеном і Михайлом Фрідманом та Володимиром Путіним або його оточенням. Однак ці підстави не доводять, що Фрідман і Авен підтримували дії або політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну або фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму і дестабілізацію в Україні, або що вони отримали вигоду від відповідальних за це осіб, вважають судді.

Санкції щодо Фрідмана і Авена

Авен і Фрідман наприкінці травня 2022 року подали позови до Суду ЄС проти Ради Євросоюзу, яка запровадила щодо них санкції у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Обмежувальні заходи, запроваджені щодо них 28 лютого 2022 року, передбачають заборону на в'їзд в ЄС і заморожування активів на його території.

"Фрідман і його діловий партнер Петро Авен брали участь у зусиллях Кремля щодо скасування західних санкцій, запроваджених для протидії агресивній політиці Росії щодо України. У 2018 році Фрідман разом з Авеном відвідав Вашингтон з неофіційною місією, щоб донести послання російського уряду щодо санкцій США та контрсанкцій з боку Російської Федерації, - йдеться в Офіційному журналі ЄС. - Отже, він активно підтримував матеріально або фінансово, а також отримував вигоду від російських осіб, відповідальних за анексію Криму і дестабілізацію України. Він також підтримував дії або політику, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України або підривають їх".

Петра Авена в цьому документі називають "одним із найближчих олігархів Володимира Путіна", які регулярно зустрічаються з ним у Кремлі. "Він не діє незалежно від вимог президента", - стверджує Брюссель.

Одночасно з Євросоюзом санкції щодо Фрідмана та Авена запровадила Великобританія, а в серпні 2023 року - США. Фрідман виїхав із Великобританії в жовтні 2023 року, заявивши, що там "неможливо жити", оскільки санкції істотно обмежують його витрати. Спочатку він вирушив до Ізраїлю, але у світлі нового етапу ізраїльсько-палестинського конфлікту переїхав до Москви.

Петро Авен покинув Великобританію у 2022 році після того, як його почали перевіряти в контексті порушення санкцій. Влада Латвії, де зараз живе Авен, погрожує позбавити його громадянства.

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Заклики скасувати санкції щодо Фрідмана та Авена

Раніше голова Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Леонід Волков запропонував ЄС і Великобританії скасувати санкції щодо тих російських олігархів, яких він вважає прийнятними, щоб спонукати інших розірвати зв'язки з Путіним. "Санкції будуть ефективні лише за наявності стратегії виходу", і олігархам, які засудять війну, "має бути надано чітку опцію - зробіть це і те, і санкції будуть зняті", аргументував Волков.

Як кандидатів він запропонував Фрідмана і його партнерів в "Альфа-Банку", оскільки вони, на думку опозиціонера, не пов'язані з режимом Путіна і не повинні нести відповідальність за його злочини. Як стало відомо пізніше, це звернення підписали низка відомих російських противників режиму.

У відповідь на нього українські та міжнародні громадські активісти закликали Євросоюз і Великобританію відкинути спроби російських олігархів відбілити свою репутацію і домогтися скасування санкцій. Сам Волков згодом назвав свій лист помилкою.

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