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Роджер Вотерс Pink Floyd
Роджер ВотерсФото: Gonzales Photo/IMAGO
МузикаНімеччина

Суд дозволив Роджеру Вотерсу виступати у Франкфурті

Максим Сидоржевський | Марина Борисова
1 год. тому

У Німеччині намагаються заборонити концерти одного із засновників Pink Floyd Роджера Вотерса через звинувачення в антисемітизмі, але поки що безуспішно. Йому дозволили виступити у Франкфурті-на-Майні.

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Одному з засновників гурту Pink Floyd Роджеру Вотерсу дозволили виступати у Франкфурті-на-Майні. Таке рішення ухвалив суд після розгляду його позову. Концерт заплановано на 28 травня, він має відбутися в концертній залі Festhalle.

Ще в лютому стало відомо, що федеральна земля Гессен хоче домогтися скасування виступу Роджера Вотерса. Німецькі політики звинуватили британського музиканта в антисемітизмі. 79-річний музикант звернувся до суду і звинуватив Франкфурт в нападі на свободу мистецтва.

Своєю чергою суд у Німеччині ухвалив рішення на користь музиканта. "Роджер Вотерс радий виступити у Франкфурті", - таку заяву в понеділок, 24 квітня, зробив менеджмент співзасновника Pink Floyd.

Суд став на бік Вотерса

Франкфурт і земля Гессен хочуть домогтися скасування його виступу в Festhalle. У цій залі після так званої "Кришталевої ночі" з 9 на 10 листопада 1938 року нацисти насильно утримували понад 3000 євреїв, яких потім депортували до концтаборів. Суд у своєму рішенні послався на свободу мистецтва і наголосив, що запланований концерт у цьому місці не ображає людей, які перебували в цьому приміщенні після страшних погромів 1938 року.

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Суду відомо, що британський музикант у рамках своїх виступів використовує "сумнівну" символіку, однак "давати цьому оцінку не входить в обов'язки суду". Вирішальним для суду є той факт, що в рамках виступів Вотерса не відбувається заперечення злочинів націонал-соціалістів, і те, що музикант не поділяє расових теорій "третього рейху". "Крім того, у нас немає жодних відомостей про те, що Вотерс використовує пропагандистський матеріал під час своїх виступів", - зазначили в суді.

Франкфурт і земля Гессен зажадали від оператора виставкових площ Messe Frankfurt, який також здає в оренду і залу, де має відбутися концерт, розірвати договір із музикантом. Роджер Вотерс у відповідь пообіцяв звернутися до суду, що і зробив. Перше судове рішення - на користь музиканта, проте його опоненти ще можуть подати апеляцію.

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Торік Вотерс заявив, що президент США Джо Байден допомогою Україні у війні проти Росії "розпалює вогонь в Україні", що є "величезним злочином".

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Роджер Вотерс Pink Floyd

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