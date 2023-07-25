Суд арештував нардепа від ОПЗЖ, якого підозрюють в держзраді

Київський суд заарештував депутата Ради від ОПЗЖ Пономарьова, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Печерський районний суд Києва арештував народного депутата, якого підозрюють у державній зраді, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) у Telegram. За інформацією низки українських ЗМІ, йдеться про Олександра Пономарьова, народного депутата України від забороненої "Опозиційної платформи - За життя".

Термін арешту становить 60 діб, без можливості внести заставу. За повідомленнями українських ЗМІ, захист нардепа просив про відвід судді, але отримав відмову.

Підозра Пономарьову

Нардепу повідомили про підозру у державній зраді у понеділок, 24 липня.

За даними слідства, наступного дня після початку повномасштабного російського вторгнення нардеп поїхав з Києва до Бердянська Запорізької області, де вів підприємницьку діяльність та допомагав РФ окупувати місто. "Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їхню підтримку та отримав навіть від них охорону. За час роботи з окупантами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію", - повідомляли у ДБР.

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Згодом, нібито "через комерційні суперечки з окупантами", він повернувся до Києва, звідки продовжував координувати діяльність підконтрольних комерційних структур."За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні ДБР.

Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. У 2021 році журналісти проєкту "Схеми" повідомляли, що Пономарьов має російське громадянство.

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