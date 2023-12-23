Снаряди на 1,5 млрд. грн: чиновника міноборони заарештували

Суд взяв під варту до 19 лютого 2024 року керівника головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення міністерства оборони України Олександра Нагорського, якого підозрюють у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України (ЗСУ). Про це у суботу, 23 грудня, повідомив Офіс генерального прокурора України у Telegram.

“За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави до 19.02.2024”, - йдеться у повідомленні.

Нагорського затримали напередодні. Служба безпеки України закидає чиновнику перешкоджання діяльності ЗСУ та погрожує 15-річним ув'язненням через підписання у грудні 2022 року угоди про постачання боєприпасів з cпеціалізованою зовнішньоторговельною фірмою "Прогрес" - державним підприємством, спецімпортером товарів військового призначення. Договір начебто не пройшов внутрішній аудит міноборони, а згодом, новостворена Агенція оборонних закупівель уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів безпосередньо з їх виробником - дешевше і швидше, ніж угода Нагорського.

Втім, в грудні 2023 року чиновник все одно продовжив дію угоди з "Прогресом" і санкціонував платежі по ньому - в результаті іноземна фірма-посередник отримала 1,5 мільярда гривень. Правоохоронці вважають цю суму завищеною, але по-різному оцінюють збитки: в СБУ кажуть, про перевищення ціни прямого контракту на 30 відсотків, а в Офісі генерального прокурора - на 130 мільйонів гривень, тобто менше ніж на 10 відсотків.

DW не змогла отримати коментаря від Олександра Нагорського чи його адвокатів стосовно висунутих обвинувачень.

Читайте також: ЗСУ стикаються з нестачею снарядів на всій лінії фронту - генерал ТарнавськийБезперспективні контракти

В міноборони 22 грудня повідомили про відсторонення від виконання обов'язків Нагорського та керівників "Прогресу". "Всі працівники міністерства, що були долучені до цього контракту, пройдуть тест на поліграфі. Фахівці Міністерства оборони працюють над тим, щоб повернути кошти державі якнайшвидше", - обіцяють у повідомленні.

Втім, протягом 2022 року міністерство вочевидь уклало цілу низку невигідних контрактів із державними підприємствами - спецімпортерами зброї, випливає із розслідування видання "Українська правда" опублікованому ще в травні 2023 року. Журналісти знайшли судові справи, в яких міністерство намагалось розірвати принаймні чотири угоди з "Прогресом", 12 угод з ще "Спецтехноекспортом" та "Укрспецекспортом" та ще дві угоди Агенції оборонних закупівель на загальну сумму 8,9 мільярда гривень. За більшістю з цих угод були перераховані аванси аж до 100 відсотків, втім поставок озброєння так і не відбулось.

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