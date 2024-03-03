Штучний інтелект допомагатиме в розмінуванні України

Використання асистента на базі платформи штучного інтелекту для ухвалення рішень у протимінній діяльності передбачає угода про партнерство, підписана міністерством економіки України та технологічною компанією Palantir.

Оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизацію процесів протимінної діяльності, а також використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) "для ухвалення рішень у протимінній діяльності" передбачає угода про партнерство, підписана у неділю, 3 березня, міністерством економіки України та технологічною компанією Palantir. Підписання документа відбулося в Лондоні у межах робочого візиту до Великобританії міністерки економіки Юлії Свириденко. Як повідомляє пресслужба українського мінекономіки, компанія Palantir спеціалізується на аналітиці великих даних.

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За словами Свириденко, наразі в Україні потенційно забрудненими є 156 тисяч квадратних кілометрів землі, а в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. "Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir - це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України", - зазначила Свириденко та додала, що гуманітарне розмінування є "нульовим етапом відновлення України".

"Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності", - додали в мінекономіки.

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Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів, додали в міністерстві.

"Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території - за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат", - йдеться у повідомленні.