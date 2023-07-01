Стрілок з аеропорту Молдови виявився учасником ОЗГ

Чоловік, який убив в Кишиневі двох людей, намагався втекти від правосуддя через Молдову в ЄС, повідомила прокуратура Таджикистана.

Генеральна прокуратура Таджикистану розкрила особу стрілка, який убив в п'ятницю у аеропорту Кишинева двох людей. Ним виявився учасник організованої злочинної групи (ОЗГ) Рустам Ашуров.

Як повідомили в таджицькій прокуратурі , Ашуров утік до Молдови після того, як проти нього порушили справу за викрадення першого заступника голови одного з банків Душанбе 23 червня.

"Під час слідства встановлено, що одним з учасників організованої злочинної групи є Ашуров Рустам Каримович, громадянин Республіки Таджикистан, 25 березня 1980 року народження, мешканець міста Душанбе, який після скоєння цього злочину втік до Молдови за посередництва Турецької Республіки з метою надалі сховатися в країнах Європейського союзу", - розповіли в прокуратурі Таджикистану.

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Як повідомлялося, 30 червня під час супроводу іноземця до нейтральної зони аеропорту Кишинева, той вихопив пістолет у поліцейського і відкрив вогонь. У результаті загинули співробітник прикордонної поліції та інспектор служби безпеки аеропорту. Стрілок узяв в заручники кількох людей, але під час антитерористичної операції його поранили і затримали.