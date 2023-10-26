Стрілянина в США: загинули щонайменше 22 людини

У Льюїстоні в штаті Мен внаслідок нападів у трьох місцях загинули не менше 22 людей, поранень зазнали до 60 осіб. Нападник досі на волі.

Внаслідок масової стрілянини в місті Льюїстон у штаті Мен у США в ніч на четвер, 26 жовтня, загинули щонайменше 22 людей, десятки зазнали поранень.

Американський телеканал CNN повідомляє з посиланням на джерела в правоохоронних органах про щонайменше 50-60 поранених "внаслідок інцидентів", однак уточнює, що поки неясно, скільки з них дістали їх саме від вогнепальної зброї. Таку ж кількість постраждалих називає NBC News.

Стрілянина сталася в боулінгу, а також у ресторані. За даними каналу FoxNews і видання The Sun Journal, пізніше стрілець також з'явився у супермаркеті Walmart.

Правоохоронці ідентифікували особу нападника - це 40-річний Роберт Кард. Він все ще залишається на волі - озброєний і вкрай небезпечний. Його розшуки тривають.

Нападник Фото: Androscoggin County Sheriff's Office via AP/picture alliance

Ця стрілянина є однією з найсмертоносніших у США з 2017 року, коли нападник відкрив вогонь на переповненому музичному фестивалі в Лас-Вегасі, вбивши 60 людей.

Цього року в США зафіксували вже понад 500 масових розстрілів, згідно з даними Архіву вогнепального насильства - неурядової організації, яка визначає масовий розстріл як поранення або вбивство чотирьох і більше осіб.

Зусилля щодо посилення контролю над зброєю в США роками наштовхуються на протидію республіканців, які є затятими захисниками конституційного права на носіння зброї, зауважує агентство AFP.