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Стрілянина в Дніпрі: за опір поліції жінці оголосили підозру

Валерій Сааков
12 вересня 2023 р.

23-річну жінку, причетну до стрілянини в Дніпрі, підозрюють в опорі правоохоронцям, повідомили в Нацполіції. Раніше суд обрав запобіжний захід патрульному, який з табельної зброї смертельно поранив чоловіка.

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Поліція України (фото ілюстративне)
Національна поліція України (фото ілюстративне)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer

Слідчі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області вручили 23-річній жінці, причетній до інциденту зі стріляниною в Дніпрі в серпні цього року, повідомлення про підозру. Як поінформувала у вівторок, 12 вересня, пресслужба Патрульної поліції області, жінку підозрюють у вчинені опору поліцейському.

Правопорушення підпадає під дію частини 2 статті 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.). Карається штрафом до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до шести місяців, або обмеженням волі до чотирьох років, або ж позбавленням волі до двох років.

В рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи. "За результатами можлива додаткова кваліфікація", - йдеться у повідомленні.

Кривавий інцидент у Дніпрі

29 серпня між патрульними та чоловіком і жінкою в автомобілі дійшло до конфлікту, що переріс у стрілянину. Через спротив чоловіка поліцейському довелося застосувати табельну зброю. Чоловік загинув. 

31 серпня суд обрав запобіжний захід патрульному. Йому призначили цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня.

Раніше того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження щодо посягання на життя правоохоронців.

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