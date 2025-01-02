Стрілянина в Чорногорії: 12 загиблих, четверо поранених

У Чорногорії після сварки в барі 45-річний чоловік повернувся зі зброєю і влаштував стрілянину. Він вбив 12 людей і поранив ще чотирьох, а після того, як був оточений поліцією - вистрелив у себе.

Озброєний чоловік застрелив 12 людей і поранив ще щонайменше чотирьох у середу, 1 січня, у місті Цетинє в Чорногорії, пише AP.

Як встановили правоохоронці, нападник - 45-річний Ако Мартінович. Він проводив час у місцевому барі, а після сварки з іншими відвідувачами - пішов додому і повернувся зі зброєю. Чоловік розпочав стрілянину у барі, де вбив чотирьох людей.

Після цього стрілець продовжував вбивати людей в інших місцях, загалом жертви були зафіксовані на п'яти локаціях, зазначає AFP. Серед загиблих власник бару, його діти, а також члени родини самого Мартіновича.

Після нападу чоловіку спочатку вдалося втекти, втім згодом його знайшла поліція. Уже в оточенні правоохоронців чоловік вистрілив собі в голову. Він помер від отриманого поранення дорогою в лікарню.

Як повідомив голова Управління поліції Лазар Шчепанович, у 2005 році Мартінович отримав умовний термін за насильницьку поведінку. У 2022 році у нього знайшли зброю та вибухівку, через що суд першої інстанції засудив його до трьох місяців ув'язнення, пише "Радіо Свобода".

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У Чорногорії переглянуть правила володіння зброєю

Через стрілянину в Чорногорії оголосили триденну жалобу. В Подгориці, Барі, Будві та Которі скасували новорічні концерти.

Прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч оголосив, що уряд країни перегляне правила володіння зброєю. "Ми розглянемо повну заборону носіння зброї", - повідомив він.

Це вже другий випадок із стріляниною та масовими вбивствами в Цетинє за останні три роки. У серпні 2022 року нападник убив 10 людей, зокрема двох дітей, та поранив ще шістьох, перед тим, як його застрелили.

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