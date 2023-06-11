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ЗлочинністьШвеція

Стрілянина у Стокгольмі: загинув підліток, троє поранених

Роман Губа
3 год. тому

Поліція вже затримала двох чоловіків через стрілянину у Швецію, але мотиви злочину невідомі.

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Місце злочину у Стокгольмі
Місце злочину у СтокгольміФото: Anders Wiklund/TT/IMAGO

Унаслідок стрілянини у суботу, 10 червня, у Стокгольмі загинув 15-річний хлопець та троє людей отримали поранення.

Увечері того дня поліція отримала повідомлення про стрілянину біля площі на півдні Стокгольма і виявила на місці двох людей з вогнепальними пораненнями. Поруч знайшли ще двох поранених. Підліток від отриманих поранень помер, інших доставили до лікарні, серед них - чоловік та жінка віком від 45 до 65 років. Третій поранений - 15-річний юнак.

Менш ніж за годину на півдні Стокгольма заарештували двох чоловіків після автомобільної погоні. Поліція повідомила, що розпочала розслідування вбивства та замаху на вбивство.

За день до інциденту у місті сталося дві окремі стрілянини, внаслідок яких поранення отримали троє людей. Як зазначає AFP, поліції складно приборкати сплеск стрілянини та вибухів, оскільки місцеві банди зводять рахунки через торгівлю наркотиками.

За даними шведської поліції, за 2022 рік у країні зафіксували 391 стрілянину, 62 з них закінчились смертельно, порівняно із 45 загиблими у 2021 році. 

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