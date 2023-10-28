Напад у США: ймовірного стрілка з Льюїстона знайдено мертвим

Тіло ймовірного винуватця масової стрілянини в Льюїстоні правоохоронці виявили в лісі. За даними ЗМІ, він наклав на себе руки.

Поліція американського штату Мен у п'ятницю, 27 жовтня, виявила тіло чоловіка, оголошеного в розшук після стрілянини в місті Льюїстон, унаслідок чого 18 людей загинули, а ще 13 були поранені. За попередніми даними, він помер від вогнепального поранення, завданого самому собі, повідомив телеканал CNN із посиланням на представників поліції.

Розшук підозрюваного тривав понад дві доби, його тіло було знайдено в лісі неподалік від міста. Поліція називала ім'я ймовірного нападника в день події - повідомлялося, що це був 40-річний місцевий житель Роберт Кард. За даними ЗМІ, він значився в резерві армії США, але в бойових діях ніколи участі не брав.

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Улітку 2023 року Кард отримав направлення на психіатричне обстеження, пише агентство AP. За даними співрозмовників агентства, приводом стала "хаотична" поведінка Карда під час тренувань у військовій частині. За рік до того чоловік розповідав, що чує голоси, через що проходив курс лікування в психіатричній лікарні.

У будинку, де мешкав Кард, було виявлено передсмертну записку, адресовану його синові. Однак чоловік не вказав у ній можливі мотиви свого вчинку.

Один із найсмертоносніших подібних випадків у США з 2017 року

Жертвами стрілянини в Льюїстоні стали відвідувачі одного з барів і боулінг-залу. Наймолодший із загиблих - 14-річний хлопчик. Про те, що трапилося, одразу ж поінформували президента США Джо Байдена - інцидент став одним із найсмертоносніших подібних випадків із 2017 року, коли озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах музичного фестивалю в Лас-Вегасі.