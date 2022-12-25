  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Париж, 23 грудня. Поліція поблизу місця стрілянини
Париж, 23 грудня. Поліція поблизу місця стріляниниФото: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS
ТероризмФранція

Стрілянина у Парижі: підозрюваного перевели у психлікарню

Олександр Куницький
46 хв. тому

69-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в Курдському громадському центрі у Парижі, перевели у психлікарню.

https://p.dw.com/p/4LPeG

Підозрюваного у скоєнні стрілянини в Парижі, внаслідок чого було вбито трьох людей, помістили в психіатричну лікарню. Як повідомила ввечері суботи, 24 грудня, прокуратура Парижа, підозрюваного буде доставлено до слідчого судді, як тільки це дозволить його стан.

Французька прокуратура підозрює чоловіка у вбивстві, а також у нападі з расистських мотивів, пише агенція dpa. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному в разі визнання його винним, - довічне ув'язнення.

Стрілянина в Парижі призвела до протестів курдів

Як повідомлялося, 23 грудня 69-річний чоловік скоїв стрілянину в Курдському громадському центрі, а також в сусідньому ресторані і перукарні. Внаслідок цього троє людей загинуло і ще троє зазнали поранень. За даними курдських організацій, убиті були курдськими активістами. Невдовзі після затримання підозрюваного стрільця в місті почалися протести курдської громади.

Протестувальники стверджували, що поліція нещодавно попереджала їх про загрози курдам, і вимагали справедливого покарання за злочин. Люди поклали провину у нападі в тому числі і на Туреччину, яка вважає частину курдських організацій терористичними.

Наступного дня, 24 грудня, сотні курдів знову зібралися на акцію протесту, вимгаючи захисту. Згодом на місці акції почалися заворушення: учасники запалили невеликі багаття та перекинули кілька автомобілів. Щонайменше одна машина згоріла. Також протестувальники почали кидати в представників поліції різні предмети, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

За даними речниці Курдської демократичної ради у Франції (CDK-F) Беріван Фірат, заворушення почалися через провокацію: люди в автомобілі, що проїжджав поблизу демонстрантів, дістали турецький прапор і демонстрували націоналістичні жести. 

Чим обернеться боротьба турецької влади з курдами?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Ердоган вимагає, щоб курди відійшли від турецько-сирійського кордону

Ердоган вимагає, щоб курди відійшли від турецько-сирійського кордону

Під час зустрічі з лідерами Ірану та Росії у Тегерані президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "боротьба Туреччини з тероризмом продовжуватиметься незважаючи на те, хто її підтримає".
Конфлікти19 липня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український військовий біля Бахмута, архівне фото

ЗСУ відбили атаки біля 15 населених пунктів - Генштаб

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Віряни на службі у соборі в Києві

Різдво під час війни: коли святкуватимуть українці

Різдво під час війни: коли святкуватимуть українці

Суспільство22 год. тому
Головна різдвяна ялинка в Києві, грудень 2022 року

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

Суспільство23 грудня 2022 р.
Зараз у німецьких аптеках часом не знайти потрібних препаратів

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Здоров'я23 грудня 2022 р.
external

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Конфлікти23 грудня 2022 р.10:11 хв.
Саакашвілі бере участь у засіданні суду через відеозв'язок, 22 грудня 2022 року

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Закон і право23 грудня 2022 р.
Газова горілка та підпалений сірник (символічне фото)

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Економіка23 грудня 2022 р.
На головну сторінку