Стрілянина у Парижі: підозрюваного перевели у психлікарню

69-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в Курдському громадському центрі у Парижі, перевели у психлікарню.

Підозрюваного у скоєнні стрілянини в Парижі, внаслідок чого було вбито трьох людей, помістили в психіатричну лікарню. Як повідомила ввечері суботи, 24 грудня, прокуратура Парижа, підозрюваного буде доставлено до слідчого судді, як тільки це дозволить його стан.

Французька прокуратура підозрює чоловіка у вбивстві, а також у нападі з расистських мотивів, пише агенція dpa. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному в разі визнання його винним, - довічне ув'язнення.

Стрілянина в Парижі призвела до протестів курдів

Як повідомлялося, 23 грудня 69-річний чоловік скоїв стрілянину в Курдському громадському центрі, а також в сусідньому ресторані і перукарні. Внаслідок цього троє людей загинуло і ще троє зазнали поранень. За даними курдських організацій, убиті були курдськими активістами. Невдовзі після затримання підозрюваного стрільця в місті почалися протести курдської громади.

Протестувальники стверджували, що поліція нещодавно попереджала їх про загрози курдам, і вимагали справедливого покарання за злочин. Люди поклали провину у нападі в тому числі і на Туреччину, яка вважає частину курдських організацій терористичними.

Наступного дня, 24 грудня, сотні курдів знову зібралися на акцію протесту, вимгаючи захисту. Згодом на місці акції почалися заворушення: учасники запалили невеликі багаття та перекинули кілька автомобілів. Щонайменше одна машина згоріла. Також протестувальники почали кидати в представників поліції різні предмети, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

За даними речниці Курдської демократичної ради у Франції (CDK-F) Беріван Фірат, заворушення почалися через провокацію: люди в автомобілі, що проїжджав поблизу демонстрантів, дістали турецький прапор і демонстрували націоналістичні жести.