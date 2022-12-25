Стрілянина у Парижі: підозрюваного перевели у психлікарню

Французька прокуратура підозрює чоловіка у вбивстві, а також у нападі з расистських мотивів, пише агенція dpa. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному в разі визнання його винним, - довічне ув'язнення.
Стрілянина в Парижі призвела до протестів курдів
Як повідомлялося, 23 грудня 69-річний чоловік скоїв стрілянину в Курдському громадському центрі, а також в сусідньому ресторані і перукарні. Внаслідок цього троє людей загинуло і ще троє зазнали поранень. За даними курдських організацій, убиті були курдськими активістами. Невдовзі після затримання підозрюваного стрільця в місті почалися протести курдської громади.
Протестувальники стверджували, що поліція нещодавно попереджала їх про загрози курдам, і вимагали справедливого покарання за злочин. Люди поклали провину у нападі в тому числі і на Туреччину, яка вважає частину курдських організацій терористичними.
Наступного дня, 24 грудня, сотні курдів знову зібралися на акцію протесту, вимгаючи захисту. Згодом на місці акції почалися заворушення: учасники запалили невеликі багаття та перекинули кілька автомобілів. Щонайменше одна машина згоріла. Також протестувальники почали кидати в представників поліції різні предмети, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.
За даними речниці Курдської демократичної ради у Франції (CDK-F) Беріван Фірат, заворушення почалися через провокацію: люди в автомобілі, що проїжджав поблизу демонстрантів, дістали турецький прапор і демонстрували націоналістичні жести.
Чим обернеться боротьба турецької влади з курдами?