Стрілянина у Дніпрі: суд обрав патрульному запобіжний захід

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід поліцейському через інцидент, внаслідок якого загинула людина. Раніше поліція відкрила провадження щодо посягання на життя патрульних поліцейських.

У Дніпрі у четвер, 31 серпня, Кіровський районний суд обрав запобіжний захід поліцейському, який з табельної зброї смертельно поранив чоловіка. Патрульному Єгору З. призначено цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня 2023 року, повідомляє Патрульна поліція України у Telegram .

Раніше у цей день поліція відкрила кримінальне провадження щодо посягання на життя патрульних поліцейських.

Ідеться про ситуацію, яка сталася 29 серпня, між правоохоронцями та чоловіком і жінкою у автомобілі, що призвела до конфлікту, стрілянини та загибелі людини внаслідок застосування табельної зброї.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі ГУНП у Дніпропетровській області внесли за статею 348 Кримінального кодексу України. Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом", - йдеться у повідомленні від четверга, 31 серпня, на сайті головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліція зазначає, що можливим покаранням за цією статтею є від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Мер став на бік поліцейських

Мер Дніпра Борис Філатов став на бік поліцейських у ситуації застосування табельної зброї під час патрулювання, що призвело до загибелі людини в Дніпрі.

"Я зараз говорю виключно (!) про морально-етичний вибір. Тому в цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - написав Філатов 30 серпня у Telegram.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зауважив, що "в події в Дніпрі потрібно розібратися об'єктивно". "Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання", - написав він у Telegram. Водночас Клименко закликав громадян дотримуватися законодавства. "Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно - не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей", - пояснив глава МВС.

Конфлікт та смертельне поранення

29 серпня у Дніпрі стався інцидент за участю працівника поліції. Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини. Як повідомляє Державне бюро розслідувань, попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер. Обставини інциденту вивчаються, ДБР проводить розслідування.