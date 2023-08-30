  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоУкраїна

Стрілянина у Дніпрі: мер став на бік поліцейських

Роман Губа
30 серпня 2023 р.

Борис Філатов підтримав поліцейських у ситуаціїї в Дніпрі, коли правоохоронець під час патрулювання смертельно поранив людину. Глава МВС України Ігор Клименко зазначив, що в інциденті розбиратимуться об'єктивно.

https://p.dw.com/p/4VlFE
Поліція України (фото ілюстративне)
Поліція України (фото ілюстративне)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer

Мер Дніпра Борис Філатов став на бік поліцейських у ситуації застосування табельної зброї під час патрулювання, що призвело до загибелі людини в Дніпрі.

"Ви знаєте, що я завжди називаю речі своїми іменами, і часто критикую деяких "правоохоронців". Та все має бути обґрунтовано (...) Ніхто і ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків (...) Я зараз говорю виключно (!) про морально-етичний вибір. Тому в цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - написав Філатов у середу, 30 серпня, у Telegram.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зауважив, що "в події в Дніпрі потрібно розібратися об'єктивно. "Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання", - також написав він у Telegram. Водночас Клименко закликав громадян дотримуватися законодавства. "Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно - не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей", - пояснив глава МВС. Він додав, що "якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи".

Національна поліція України опублікувала відеозаписи інциденту з дорожніх камер і бодікамер поліцейських.

Як повідомлялось, напередодні у Дніпрі стався інцидент за участю працівника полції. Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини. Як повідомляє Державне бюро розслідувань, попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер. Обставини інциденту вивчаються, ДБР проводить розслідування.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Заява ДБР

dbr.gov.ua
Пропустити розділ Топтема

Топтема

EU/Ukraine Europäische- und Ukrainische Flagge in Brüssel

ЄС створить багатомільярдний фонд військової допомоги Києву

Політика30 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Папа Римський Франциск, якого закидують помідорами. Карикатура DW

Папа Римський про Росію, або Франциск під ударом

Папа Римський про Росію, або Франциск під ударом

Релігія30 серпня 2023 р.
external

Наймасованіша російська атака на Київ із весни

Наймасованіша російська атака на Київ із весни

Конфлікти30 серпня 2023 р.01:41 хв.
Папа Римський Франциск (архівне фото)

Російські наративи Франциска обурили не тільки українців

Російські наративи Франциска обурили не тільки українців

Політика29 серпня 2023 р.
external

Смерть Пригожина: що буде з його бізнес-імперією

Смерть Пригожина: що буде з його бізнес-імперією

Конфлікти29 серпня 2023 р.05:37 хв.
Копії німецької залізниці (символічне фото)

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Економіка29 серпня 2023 р.
Українські прапори на цивільних цвинтарях - ознака могил військових

Чому в Україні досі нема кладовища для полеглих військових

Чому в Україні досі нема кладовища для полеглих військових

Політика29 серпня 2023 р.
На головну сторінку