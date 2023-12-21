Стрілянина у центрі Праги: нападник вбив 10 людей (оновлено)

Нападник відкрив вогонь в університеті у центрі столиці Чехії. Перш ніж його нейтралізувала поліція, він вбив щонайменше 10 людей.

У центрі Праги у четвер, 21 грудня, озброєний чоловік застрелив щонайменше 10 людей. Ще близько трьох десятків людей зазнали поранень. Уточнені дані наводить агенція AFP з посиланням на чеські екстрені служби.

Поліція біля Карлового університету в Празі, де сталася стрілянина Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Невідомий відкрив вогонь у будівлі університету. Згодом його було нейтралізовано поліцією. "На даний момент я можу сказати, що на місці події є 11 загиблих, включаючи збройного нападника", - повідомила прессекретарка екстрених служб Яна Постова чеському телебаченню. Напад стався в Карловому університеті.

"Наразі будівля евакуйована, на місці події є кілька загиблих і десятки поранених", - повідомляється в акаунті чеської поліції в соціальній мережі X.

Чеські ЗМІ повідомили, що стрілянину нападник учинив на факультеті мистецтв Карлового університету, викладачам і студентам якого було наказано зачинитися на час проведення поліцейських заходів. Цю інформацію підтвердив мер Праги Богуслав Свобода. "Я абсолютно шокований тим, що сталося на факультеті мистецтв у Празі", - написав він у соцмережі X.

Приватний телеканал Nova TV повідомляв про вибух і озброєного чоловіка на даху будівлі в історичному центрі Праги.

Поліція перекрила район і попросила людей, що живуть поблизу, залишатися вдома.