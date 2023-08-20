Стрілянина на Західному березі Йордану: загинуло 2 цивільних

Два громадянина Ізраїлю загинули внаслідок ймовірного нападу із застосуванням вогнепальної зброї в районі міста Хувара на Західному березі річки Йордан, повідомили в ЦАХАЛ.

Два громадянина Ізраїлю загинули внаслідок ймовірного нападу із застосуванням вогнепальної зброї на Західному березі річки Йордан. Про подію в суботу, 19 серпня, повідомили в Армії оборони Ізраїлю(ЦАХАЛ).

"Унаслідок ймовірної перестрілки, вчиненої в районі міста Хувара, загинули двоє мирних жителів. Солдати ЦАХАЛ переслідують підозрюваних і встановили блокпости в цьому районі", - вказали військові. Як уточнив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ішлося про батька і сина.

За повідомленням палестинського інформагентства WAFA, ізраїльська армія перекрила під'їзні шляхи до прилеглого міста Наблус.

За даними ізраїльської рятувальної служби Magen David Adom, напад стався у другій половині дня 19 серпня на автомийці в Хуварі.

Рівень насильства на Західному березі різко зріс

З початку минулого року рівень насильства на Західному березі, за оцінками експертів, різко зріс. Від початку цього року, за підрахунками агентства AFP, там загинули щонайменше 218 палестинців, приблизно 30 ізраїльтян, один українець і один італієць, значна частина жертв - мирні жителі.

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 3 липня повідомила про завдання ударів "по терористичних формуваннях" у Дженіні. Під час зіткнень Ізраїль тоді - вдруге за менш ніж два тижні - задіяв ударні безпілотні літальні апарати. Раніше він вдавався до такого виду озброєнь у 2006 році, зазначало агентство Reuters.