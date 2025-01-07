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ЗлочинністьЄвропа

Стрілянина на півдні Німеччини: двоє загиблих

Валерій Сааков
7 січня 2025 р.

На територію підприємства у землі Баден-Вюртемберг зайшов невідомий у масці, а потім там пролунали постріли. Повідомляється про двох загиблих і одного пораненого.

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Німецька поліція
Німецька поліція (ілюстративне фото)Фото: Eberlein/vifogra/dpa/picture alliance

Двоє людей загинули та ще одна особа дістала тяжкі поранення унаслідок стрілянини на одному з підприємств у землі Баден-Вюртембергу  Німеччині. Як повідомила поліція міста Гайльбронн увечері вівторка, 7 січня, інцидент стався надвечір на підприємстві в Бад-Фрідріхсгаллі.

За попередніми даними, перед тим, як пролунали постріли, на підприємство зайшла людина в масці. Речниця поліції повідомила інформаційному агентству AFP, що, всупереч повідомленням деяких ЗМІ, жодних арештів поки що не проводилося.

Поліція розшукує стрілка

Нині тривають активні пошуки ймовірного злочинця. На місці події перебуває численний контингент поліціянтів. Також до пошуків зловмисника залучений гелікоптер поліції. Однак у поліції заперечують наявність будь-яких загроз для громадськості.

Водночас як дізналася інформагенція dpa, нападник діяв сам. Також відомо, що жертвами стрілянини стали працівники підприємства, на якому стався інцидент. 

За словами мера міста, компанія, де сталася стрілянина, є найбільшим працедавцем у регіоні. Вона виробляє шестерні, підшипники та подібні системи.

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