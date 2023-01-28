Стрілянина біля синагоги в Єрусалимі: семеро загиблих

Цього тижня загострився конфлікт між ізраїльтянами і палестинцями, через що загинули близько десятка людей з обох сторін. Стрілянина біля синагоги призвела до найбільшої кількості жертв серед ізраїльтян з 2008 року.

Озброєний палестинець ввечері у п'ятницю, 27 січня, влаштував стрілянину біля синагоги в східному Єрусалимі, убивши сімох ізраїльтян і поранивши ще трьох, повідомляє AP.

Напад стався в районі Неве-Яаков, який ізраїльтяни вважають частиною Єрусалиму, а палестинці - окупованою територією. Нападником був 21-річний чоловік. Після стрілянини він втік на автомобілі, однак врешті був вбитий ізраїльською поліцією.

Ізраїльська рятувальна служба повідомила, що серед загиблих було п'ятеро чоловіків і дві жінки, кілька людей - віком 60 років і старше. А серед поранених - 15-річний хлопець. За даними міністерства закордонних справ Ізраїлю, ця атака стала найбільшою за кількістю жертв з 2008 року, коли в семінарії в Єрусалимі вбили вісім осіб.

Напад стався після рейду ізраїльських військових на табір біженців у місті Дженіні 26 січня, що призвів до кількох перестрілок, в яких були вбиті 10 палестинців. Йому також передував запуск двох ракет з Сектору Гази по території Ізраїлю в ніч на 27 січня. У відповідь авіація країни завдала удару по палестинські території. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про знищення підземного об'єкту з виробництва ракет радикального руху ісламізму ХАМАС.

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Ізраїль обіцяє рішучу відповідь

Хоча відповідальність за напад не взяла на себе жодна організація, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже пообіцяв скликати ввечері у суботу, 28 січня, міністерську комісію з питань безпеки і заявив, що влада діятиме "рішуче та холоднокровно". Він також закликав громадськість не чинити самосуд, пише AP.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант доручив командуванню ЦАХАЛУ та іншими силовим структурам допомогти поліції та зміцнити оборону поблизу Єрусалиму та єврейських поселень на західному березі річки Йордан.

"Оборонні структури Ізраїлю діятимуть рішуче й відчайдушно проти терору та дістануться всіх, хто причетний до атаки", - наголосив Галлант.

У секторі Газа назвали напад помстою

Своєю чергою представник ХАМАСу Хазем Касем, заявив, що напад був "помстою та природною відповіддю" на рейд ізраїльтян на табір біженців у місті Дженіні 26 січня. У кількох місцях у Секторі Гази десятки палестинців зібралися на спонтанні демонстрації, щоб відсвяткувати напад, запускали феєрверки, стріляли в повітря і роздавали солодощі.

США закликають до деескалації

Прессекретарка адміністрації президента США Карін Жан-П’єр заявила, що Вашингтон рішуче засуджує напад і "вражений та засмучений втратою людей", наголосивши, що це сталося в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. А офіційні особи США повідомили, що президент країни Джо Байден провів розмову з Нетаньяху, щоб запропонувати підтримку США, назвавши стрілянину "атакою на цивілізований світ".

На неділю, 28 січня, запланований візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в регіон. За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, останніми днями адміністрація Байдена активно спілкувалася з ізраїльськими та палестинськими лідерами, підкреслюючи "негайну необхідність деескалації для всіх сторін, щоб запобігти подальшій втраті цивільного населення, і працювати разом, щоб покращити безпекову ситуацію на Західному березі".

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