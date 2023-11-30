Стрілянина біля зупинки в Єрусалимі: є загиблі та поранені

В Єрусалимі в четвер, 30 листопада, двоє невідомих влаштували стрілянину на автобусній зупинці. Внаслідок нападу двоє людей загинули, ще восьмеро - зазнали поранень. П'ятеро з них перебувають у важкому стані, пише AFP із посиланням на ізраїльські служби швидкого реагування.

За словами поліції, двоє підозрюваних, "причетних до стрілянини, були нейтралізовані на місці" після нападу біля автобусної зупинки на західній частині Єрусалиму, де немає контрольно-пропускних пунктів, що охороняють в'їзд до міста.

"Двоє терористів під'їхали на автомобілі, один з них був озброєний автоматом М-16, а інший - пістолетом", - цитує AFP начальника поліції Єрусалима Дорона Тургемана з місця трагедії. Одній з загиблих жінок було 24 років, повідомили в службі екстерної допомоги Magen David Adom.

Нагадаємо, раніше цього дня Ізраїль і палестинське ісламістське угруповання ХАМАС , визнане терористичним в США і ЄС, домовилися продовжити режим припинення вогню ще на один день.

Як нагадує AFP, два тижні тому у східній частині Єрусалиму стався збройний напад на контрольно-пропускний пункт на в'їзді до тунелю, що з'єднує окупований Західний берег річки Йордан з містом. Внаслідок цього загинув ізраїльський військовий, ще п'ятеро були поранені. Ізраїльська поліція ліквідувала всіх трьох нападників. Відповідальність за напад взяло на себе воєнізоване крило радикальної ісламістської організаціїХАМАС.