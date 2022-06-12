 Столтенберг: Побоювання Туреччини через Швецію та Фінляндію у НАТО виправдані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2022

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Новини

Столтенберг: Побоювання Туреччини через Швецію та Фінляндію у НАТО виправдані

Жодний інший член НАТО не пережив такої кількості терористичних атак, як Туреччина, зазначив генсек Альянсу під час візиту до Фінляндії.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Побоювання у сфері безпеки, які висловлює Туреччина у зв'язку з перспективою вступу до НАТО Швеції та Фінляндії, є виправданими. Таку заяву зробив у неділю, 12 червня, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії.

Жодний інший член НАТО не пережив такої кількості терористичних атак, як Туреччина. Тому до побоювань Анкари треба ставитися серйозно, підкреслив Столтенберг під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нійністе у місті Наанталі.

У понеділок, 13 червня, генсек НАТО збирається також провести у Швеції переговори з прем'єр-міністеркою королівства Магдаленою Андерсон та урядом, який вона очолює.

Чому Туреччина проти прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО

Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО на тлі російського вторгнення в Україну. Для прийняття цих країн в Альянс, однак, необхідно згода усіх 30 його членів. Проте Анкара й досі противиться сказати своє "так". Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пояснює це "відсутністю у Фінляндії та Швеції чіткої позиції щодо курдів", яких у Туреччині вважають представниками терористичних організацій.

Також Анкару не влаштовує, що після початку Туреччиною військової операції проти курдів у Сирії 2019 року Стокгольм та Гельсінкі запровадили санкції на постачання зброї до цієї країни.

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