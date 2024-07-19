Столтенберг закликав США не послаблювати підтримку Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав США як члена Північноатлантичного альянсу не послаблювати рівень підтримки України після президентських виборів у листопаді поточного року. "Винятково важливо", щоб Вашингтон продовжив підтримувати Україну, заявив Столтенберг у четвер, 18 липня, на полях саміту Європейської політичної спільноти у британському Вудстоку.

Перспектива скорочення підтримки України під час перемоги Трампа

Після того, як кандидат Республіканської партії Дональд Трамп представив сенатора з Огайо Джеймса Девіда Венса як свого кандидата на посаду віцепрезидента США, багато спостерігачів висловили побоювання, що у разі перемоги Трампа на виборах рівень військової та фінансової підтримки України може значно скоротитися.

"Віцепрем'єр Трампа Венс представляє у війні в Україні позиції Путіна", - написала німецька газета Frankfurter Rundschau, маючи на увазі, що сенатор виступає за заморожування лінії фронту на існуючих кордонах, за яких за Росією залишається низка українських територій.

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Як заявив Єнс Столтенберг 18 липня, підтримка України має здійснюватися "спільними зусиллями Північної Америки та Європи". При цьому США, за оцінкою генсека НАТО , є "з відривом" найтіснішим союзником Києва.

За словами Столтенберга, підтримка України відповідає інтересам США. Якщо президент Росії Володимир Путін "переможе в Україні, це не тільки буде трагедією для українців, а й зробить світ ще небезпечнішим і вразливішим", аргументував Столтенберг. "Якщо ми справді хочемо домовитися про рішення, за якого Україна буде суверенною, незалежною державою, то шлях до цього лежить через надання Україні більшої підтримки", - резюмував він.