Столтенберг: Вільнюський саміт уже став історичним

На саміті члени НАТО надішлють чітке повідомлення про те, що Альянс "стоїть поруч з Україною", анонсував Столтенберг. Новини дня.

У столиці Литви 11-12 липня триває саміт НАТО, який визначить подальший шлях України до Альянсу. Глави держав і урядів 31 країни зустрічаються у Вільнюсі. DW стежить за подіями заходу (оновлюється, час київський).

Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії

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Франція ухвалила рішення про передання Україні ракет дальнього радіусу дії, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"Франція робить основний внесок у зміцнення НАТО на її східному фланзі. І тоді, зважаючи на ситуацію і контрнаступ, який веде Україна, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і техніки, і надати українцям можливості дальнього удару, зберігаючи водночас ясність і послідовність нашої доктрини, тобто даючи змогу Україні захищати свою територію", - сказав Макрон у Вільнюсі.

"Тому ми ухвалили рішення про постачання в Україну нових ракет дальнього радіусу дії", - зазначив президент Франції.

Німеччина підготувала для України потужний пакет допомоги

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Німеччина надасть Україні озброєння та військову техніку на суму майже 700 мільйонів євро. Про це пише dpa у вівторок, 11 липня.

Серед іншого, Україна отримає від Бундесверу додатково 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Крім того, буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч димових боєприпасів, також розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

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Прапори України і НАТО у Вільнюсі Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Союзники з НАТО засуджують заяви РФ про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі і "зберігають пильність", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Поки що ми не бачимо жодних змін у позиції РФ щодо розміщення ядерного озброєння, які потребували б якихось змін із нашого боку. Але ми зберігаємо пильність і забезпечимо свою готовність захищати кожного союзника з НАТО від будь-якої потенційної загрози", - сказав Столтенберг у Вільнюсі.

Він також наголосив, що РФ має вивести свої війська із Запорізької АЕС.

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Немає жодних ознак того, що найманці ПВК "Вагнер" перебувають у Білорусі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Вільнюсі. За його словами, наразі там не спостерігається жодних пересувань. Після невдалого заколоту Євгена Пригожина з'явилася інформація про те, що засновник ПВК "Вагнер" і бойовики угруповання отримають притулок у Білорусі. Це викликало занепокоєння не тільки в України, а й у країн-членів НАТО, що межують із Білоруссю: Польщі, Литви та Латвії. Однак кілька днів тому в Мінську заявили, що Пригожин і його найманці перебувають у Росії.

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Саміт НАТО у Вільнюсі уже увійшов в історію щодо Швеції, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг під час відкриття заходу у у вівторок, 11 липня. Генсек привітав згоду президента Реджепа Таїпа Ердогана якомога швидше передати до турецького парламенту Акт про приєднання Швеції до Альянсу.

Він також анонсував ключові рішення щодо України. На саміті члени Альянсу надішлють чітке повідомлення про те, що "ми стоїмо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", а також покращимо політичні зв'язки з Києвом, зокрема на установчому засіданні Ради Україна-НАТО з президентом Володимиром Зеленським, йдеться на сайті НАТО.

Столтенберг також наголосив, що члени Альянсу узгодять більш амбітну обіцянку щодо інвестицій в оборону. Генеральний секретар також привітав те, що до союзників блоку приєднаються лідери Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

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Чи чекати Україні запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video