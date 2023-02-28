Столтенберг: Київ буде в НАТО в довгостроковій перспективі

Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу, але водночас це - довгострокова перспектива, заявив генсек Єнс Столтенберг. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 28 лютого.

++17:00++

Росія суттєво збільшила корабельне угруповання в Чорному морі, попри помірний шторм, заявляє оперативне командування Збройних сил України "Південь". "Наразі там вже 1️7 кораблів, серед яких п'ять ракетоносіїв, включаючи два підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 3️2 ракет", - ідеться у повідомленні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Йому доповіли про ситуацію на різних напрямках і перебіг бойових дій. "Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей", - повідомляє Офіс президента.

++16:39++

Столтенберг: Україна стане членом НАТО в довгостроковій перспективі

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом у "довгостроковій перспективі", але нагальним питанням є її збереження як незалежної держави перед обличчям російського вторгнення.

"Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого альянсу, але водночас це -довгострокова перспектива", - цитує його слова під час візиту до Фінляндії агентство AFP.

У свою чергу прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала: "Я бачу, що майбутнє України - бути частиною Європейського Союзу, а також членом НАТО".

++16:16++

Вашингтон без вагань запровадить санкції проти китайських компаній і приватних осіб, якщо Пекін порушить санкції США проти Росії, накладені на неї за війну в Україні, заявив журналістам державний секретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Казахстану та Узбекистану.

Якщо ж Китай надасть Москві летальну допомогу, це стане "серйозною проблемою" для Пекіна в його відносинах з країнами світу, додав Блінкен, повідомляє Reuters.

Rheinmetall почав постачати ЗСУ розвідувальні системи

Німецький оборонний концерн Rheinmetall почав постачати Україні автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE на замовлення уряду ФРН.

"Вартість замовлення вимірюється двозначною сумою в мільйони євро. Поставки вже розпочалися", - говорять в компанії. У рамках реалізації цього проєкту Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel.

++15:15++

Україні поки вдалося повернути 307 з 16 тисяч депортованих у РФ дітей

Україні вдалося повернути 307 дітей з 16 тисяч депортованих Росією під час війни, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі з комісаркою Ради Європи з прав людини Дунею Міятович.

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++14:40++

Швеція виділяє 30 мільйонів доларів на енергетичну підтримку України

Уряд Швеції внесе майже 30 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з віцепрем’єр-міністром Швеції Еббою Буш. “Окрім цього, Швеція виділить кошти на підтримку місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що працює на всіх українських атомних станціях. Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку”, - зазначив Галущенко.

Зустріч відбулася в Стокгольмі на полях неформального саміту міністрів енергетики та транспорту Європейського Союзу. Там Галущенко повідомив колегам, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки та закликав підтримати її заявку.

++14:30++

У Підмосков'ї біля станції "Газпрому" впав дрон

У Росії в Московській області впав безпілотник. Як пишуть російські ЗМІ, об'єкт виявили за кілька метрів від території газокомпресорної станції "Газпрому". За попередніми даними, вибуху не було.

Інформацію про падіння дрона підтвердив губернатор регіону Андрій Воробйов. У своєму Telegram-каналі він написав, що "ціллю, мабуть, був об'єкт цивільної інфраструктури, він не постраждав".

Пропагандистській агенції ТАСС у правоохоронних органах РФ заявили, що цей безпілотник "виявився іноземним".

++13:55++

Українці вирішують, чи лишити 8 березня святковим вихідним

Міністерство цифрової трансформації України запустило у застосунку "Дія" опитування щодо свята 8 березня. "У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у "Дії" врахують перед ухваленням законопроєкту", - написав віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

13 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує прибрати з переліку святкових днів 8 березня - "Міжнародний жіночий день". Депутати вважають більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження Лесі Українки - 25 лютого.

++13.30++

2023 року року настав час для початку переговорів про вступ України до ЄС, написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже гарантували це. Рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу і закріпила за собою статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - написав він.



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++13.00++

Міністерство культури Росії разом із міністерством оборони створюють агітбригади, до яких увійдуть виконавці з різних регіонів. Про це повідомила глава російського мінкульту Ольга Любимова. "Часом це виконавці старшого покоління, іноді це наймолодші, колективи, які ще тільки формуються", - заявила Любимова в ефірі телеканалу "Россия 24". "Десь потрібно хлопців на реабілітації провідати, десь із великим концертом, десь виступити на площі, десь поїхати в регіони", - додала вона.

Раніше газета "Ведомости" з посиланням на джерело в адміністрації президента РФ пояснила, що агітбригади займаються "підняттям бойового настрою" призовників. Про створення найпопулярнішої з них - агітбригади "Русского радио" - було оголошено 28 вересня. До її складу мали увійти гурт "Земляне", Григорій Лепс, Микола Басков, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Лариса Доліна та інші. Відтоді агітбригада встигла виступити у військовому госпіталі, військовій частині, на мобілізаційному пункті та в інших місцях, пише "Новая газета. Європа".

++12:30++

Росія вчетверте оштрафувала "Вікіпедію" за статті про її війська

Російський суд оштрафував Фонд Wikimedia на два мільйони рублів

(25 тисяч доларів) після того, як влада звинуватила його в тому, що він не видалив "дезінформацію" про російських військових з "Вікіпедії".

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/IMAGO

Йдеться про статті про 74-у гвардійську мотострілецьку бригаду, 138-у окрему мотострілецьку бригаду, 92-у ракетну бригаду, а також про розміщення інформації про дії військових РФ у Харкові, Лисичанську та Маріуполі під час війни. Це вже четвертий подібний штраф щодо компанії.

++11.35++

Військові РФ обстріляли Херсон, є загиблий, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 28 лютого. За його словами, внаслідок обстрілу було зруйнувано приватний житловий будинок. "Є потерпіла. Також відомо про загиблу людину", - написав він у Telegram.

++10.50++

У російському Санкт-Петербурзі у вівторок, 28 лютого, закрили аеропорт "Пулково". Причина - непізнаний літаючий об'єкт у повітрі. У небі перебувають військові літаки.

Як повідомляють російські ЗМІ й Telegram-канали, в аеропорту оголошений план "Килим". Це означає вимогу негайної посадки або виведення з району всіх повітряних суден, що перебувають у повітрі, крім військових і рятувальних.

++10.25++

Одразу в кількох регіонах Росії теле- і радіомовлення було перервано повідомленням про загрозу ракетного удару: "Увага, увага, оголошується повітряна тривога! Всім пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару!" За даними інтернет-порталу Meduza, це торкнулося телеканалів "Суббота", 2×2 і ТНТ4, а також низки радіостанцій у Москві, Московській області, Воронежі, Бєлгороді та в Ленінградській області. МНС Росії заявило, що це попередження було оприлюднено внаслідок злому серверів радіостанцій і телеканалів.

++10.15++

У Бєлгороді заявили, що знайшли уламки трьох безпілотників, повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. "Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибиті вікна, десь незначно пошкоджені автомобілі", - написав віну соцмережах.

++10.00++

Японія розширює санкції проти Росії за війну в Україні - до "чорного списку" потрапили 39 фізичних осіб, 73 юридичні особи, один російський банк, а також дев'ять поплічників окупантів із "ДНР", "ЛНР" та Херсонської області.

До японського списку санкцій потрапили, зокрема, російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", Акціонерний комерційний банк "Росбанк", холдинг "Росэлектроника", АТ "Равенство", низка пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ інститутів та дослідницьких центрів.

++09:35++

Після вибуху в "Мачулищах" у Росії залишилося шість літаків А-50

Втрата військового літака А-50, який підірвали на білоруському аеродромі "Мачулищі", буде відчутною для РФ. Про це повідомляє міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Російський літак А50 Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

"Пошкодження не були офіційно підтверджені. Проте втрата А-50 була б значною, оскільки він є критично важливим для російських повітряних операцій, забезпечуючи картину повітряного простору для ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці також додали додали, що в російській армії через цей інцидент залишиться в експлуатації шість оперативних А-50У, що ще більше обмежить повітряні операції російської армії.

++09.10++

У місті Туапсе Краснодарського краю сталася пожежа на нафтобазі "Роснефти", у місцевих пабліках повідомлялося про звуки вибухів. У адміністрації міста розповіли, що пожежу на площі 200 квадратних метрів після "нічних вибухів" загасили, нафтові резервуари не зачеплено і "приводу для занепокоєння немає".

++08.30++

Наданої партнерами України зброї недостатньо для перелому у війні, заявив в інтерв’ю "Голосу Америки" керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. "Озброєння іде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому. Станом на зараз. Тобто потрібно більше", - сказав він. Буданов наголосив, що Україні потрібна штурмова авіація. "F16 і тому подібні платформи вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі", - сказав голова розвідки.

Коментуючи російські атаки по Україні, Буданов звернув увагу, що кожного разу "час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується". Це свідчить про зменшення ракетних запасів РФ, стверджує він. "Росія не готова на довготривалі бойові дії. (...) Вони всіляко показують, що вони готові там, "війна на десятиліття", але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають", також додав Буданов.

Вашингтон попередив КНР про наслідки передачі зброї Росії

++07.45++

Надання Китаєм будь-якої летальної зброї Росії матиме трагічні наслідки та одразу викличе запитання з боку інших країн щодо справжньої політики офіційного Пекіна. Про це заявив під час брифінгу 27 лютого речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, це також було б "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні", передає "Укрінформ".

Нед Прайс також зауважив, що Китай залишається "ким завгодно", але не "чесним посередником" в зусиллях по встановленню миру в Україні, і насправді "дуже чітко" став на бік Росії, надаючи їй "дипломатичну, політичну, економічну підтримку", цитує Reuters.

++07.00++

Російські війська концентрують основні зусилля для наступу на п'яти напрямках - Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили там понад 60 атак, інформує Генштаб ЗСУ. Армія РФ завдала 8 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснила 85 обстрілів з РСЗВ. Обстріляні населені пункти у Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Українські підрозділи знищили 11 іранських ударних БпЛА типу "Шахед-136" та 1 - типу "Зала", завдали 4 авіаудари по районах зосередження окупантів.

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