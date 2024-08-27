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Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО на 28 серпня

Валерій Сааков
27 серпня 2024 р.

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на прохання Києва на рівні послів, повідомила речниця Альянсу. Передумовою його проведення став масований удар військ РФ по Україні.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)Фото: Peter David Josek/AFP/Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг скликає в середу, 28 серпня, засідання Ради Україна-НАТО на запит Києва. Про це повідомила у вівторок, 27 серпня, речниця Альянсу Фара Дахлалла в електронному повідомленні для журналістів. "Засідання відбудеться на рівні послів", - зазначила речниця. "Очікується, що міністр оборони України Рустем Умєров поінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах", - додала вона, цитує Reuters.

Рада Україна-НАТО була створена з метою забезпечення тіснішої координації між Альянсом і Києвом. Засідання Ради зазвичай відвідують посли країн-членів НАТО та українські урядовці.

"Завтрашнє засідання відбудеться після нещодавніх хвиль потужних російських ударів по українських цивільних та інфраструктурі", - пояснила Дахлалла. "Союзники по НАТО надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", - додала вона.

Нагадаємо, за даними ПС ЗСУ, проведена 26 серпня ракетно-дронова атака РФ по Україні стала наймасовішою за більш ніж два роки повномасштабної війни Росії проти України - було застосовано щонайменше 127 ракет різних типів і 109 ударних дронів. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок цього удару загинули семеро людей, ще 47 - зазнали поранень.

Під час масованого удару війська РФ уразили близько 57 об’єктів - житлові будинки, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Зокрема, постраждали і об'єкти енергетичної інфраструктури, через що енергетики знову були змушені вдатися до аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії.

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